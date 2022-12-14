ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Ближайшие месяц-два Россия будет беситься, как крыса, загнанная в угол. Заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупационные войска не покинут территорию Украины на Рождество, считает Данилов
Российские оккупационные войска не покинут территорию Украины на Рождество, считает Данилов
Фото: depositphotos.com

В последнее время страны, наблюдавшие за войной, которую 24 февраля начала Россия, становятся на сторону Украины.

Об этом 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Будет ли легко? Думаю, просто не будет. Сейчас они [российские оккупанты] будут беситься. Они будут делать крайние (действия), как та крыса, загнанная в угол, тогда она самая опасная. Именно такие времена нас могут ожидать ближайшие месяц-полтора-два", – сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, оккупационные войска не покинут территорию Украины на Рождество.

"На Рождество могут быть какие-то чудеса, но это не касается России. Понимаем, что они никуда не уйдут. С учетом тех обстоятельств, которые делают наши ВСУ, президент, сектор обороны, мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, согласно нашей Конституции, включая Крым", – подчеркнул секретарь СНБО.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. 

По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят"

В Кремле заявили, что о выводе российских войск из Украины "не может быть речи" до конца года.

Контекст:

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По состоянию на 22 ноября, ВСУ деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента Украины. В настоящее время бои продолжаются на востоке и юге страны.

Россия может попытаться возобновить свои способности к наступлению в конце января – начале февраля 2023 года, но Украина делает все, чтобы этому помешать, заявил 13 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Крым, Украина, Рождество, СНБО, агрессия, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (528204)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (245540)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (103841)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (61619)
5
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (40810)
6
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39443)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (34351)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (33846)
 
 
 
 