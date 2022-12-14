Данилов: Ближайшие месяц-два Россия будет беситься, как крыса, загнанная в угол. Заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым

Об этом 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Будет ли легко? Думаю, просто не будет. Сейчас они [российские оккупанты] будут беситься. Они будут делать крайние (действия), как та крыса, загнанная в угол, тогда она самая опасная. Именно такие времена нас могут ожидать ближайшие месяц-полтора-два", – сказал секретарь СНБО.
По мнению Данилова, оккупационные войска не покинут территорию Украины на Рождество.
"На Рождество могут быть какие-то чудеса, но это не касается России. Понимаем, что они никуда не уйдут. С учетом тех обстоятельств, которые делают наши ВСУ, президент, сектор обороны, мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, согласно нашей Конституции, включая Крым", – подчеркнул секретарь СНБО.
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.
По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят".
В Кремле заявили, что о выводе российских войск из Украины "не может быть речи" до конца года.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По состоянию на 22 ноября, ВСУ деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента Украины. В настоящее время бои продолжаются на востоке и юге страны.
Россия может попытаться возобновить свои способности к наступлению в конце января – начале февраля 2023 года, но Украина делает все, чтобы этому помешать, заявил 13 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.