Данилов: Ближайшие месяц-два Россия будет беситься, как крыса, загнанная в угол. Заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым

Об этом 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Будет ли легко? Думаю, просто не будет. Сейчас они [российские оккупанты] будут беситься. Они будут делать крайние (действия), как та крыса, загнанная в угол, тогда она самая опасная. Именно такие времена нас могут ожидать ближайшие месяц-полтора-два", – сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, оккупационные войска не покинут территорию Украины на Рождество.

"На Рождество могут быть какие-то чудеса, но это не касается России. Понимаем, что они никуда не уйдут. С учетом тех обстоятельств, которые делают наши ВСУ, президент, сектор обороны, мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, согласно нашей Конституции, включая Крым", – подчеркнул секретарь СНБО.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят".

В Кремле заявили, что о выводе российских войск из Украины "не может быть речи" до конца года.