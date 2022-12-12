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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, когда ВСУ продолжат активное контрнаступление

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Резников пообещал, что деоккупация зимой продолжится
Резников пообещал, что деоккупация зимой продолжится
Фото: mil.gov.ua

Активизация наступательных действий ВСУ ожидается после того, как возникнут благоприятные погодные условия. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 11 декабря на брифинге в одесском филиале медиацентра "Украина", который транслировался в YouTube.

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить", – пояснил он.

По мнению главы Минобороны Украины, уменьшение активности ВСУ имеет место из-за погодных условий.

"Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", – сказал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что план Украины "простой" – освободить все временно оккупированные территории, восстановив страну в границах 1991 года.

Также глава Минобороны Украины отметил, что российские захватчики воюют с мирным населением, чтобы склонить украинские власти к переговорам на своих условиях.

"Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", – подытожил Резников.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

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