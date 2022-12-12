Резников рассказал, когда ВСУ продолжат активное контрнаступление

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить", – пояснил он.

По мнению главы Минобороны Украины, уменьшение активности ВСУ имеет место из-за погодных условий.

"Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", – сказал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что план Украины "простой" – освободить все временно оккупированные территории, восстановив страну в границах 1991 года.

Также глава Минобороны Украины отметил, что российские захватчики воюют с мирным населением, чтобы склонить украинские власти к переговорам на своих условиях.

"Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", – подытожил Резников.