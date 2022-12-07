"Представьте, миллион отпустить, миллион набрать". Резников прокомментировал петицию о демобилизации украинцев, прослуживших год после мобилизации

Резников: Мое персональное мнение – эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны Фото: Олексій Резніков / Facebook

"Мое персональное мнение – эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны. На сегодня Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю. Вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа впереди, мне кажется, это немного странный подход", – сказал министр.

Он отметил, что в парламенте есть проект закона о возможности предоставления отпусков для военнослужащих.

"По демобилизации – представьте себе, сегодня у нас под штыком около миллиона человек. Представьте, миллион отпустить, миллион набрать, а научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит, не понимаю авторов этой петиции", – подчеркнул Резников.

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Отвечая на петицию, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что согласно Конституции "защита Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины", и подчеркнул, что призыв военнообязанных на военную службу во время мобилизации, прохождение ими военной службы и увольнение с нее прописано в законодательстве.

Автор петиции, служащий в ВСУ писатель Артем Чапай (Антон Водяный – его настоящее имя) прокомментировал ответ Зеленского в Fаcebook.

"Что же, верховный решил, что это норм, когда одни служат бессрочно, а другие – нет. Well", – написал он.