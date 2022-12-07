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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Представьте, миллион отпустить, миллион набрать". Резников прокомментировал петицию о демобилизации украинцев, прослуживших год после мобилизации

Резников: Мое персональное мнение эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны
Резников: Мое персональное мнение – эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Реализация требований петиции о демобилизации по желанию для украинских военнослужащих, которые прослужили один год после мобилизации, навредит обороноспособности Украины. Об этом 6 декабря в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает "Украинская правда".

"Мое персональное мнение – эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны. На сегодня Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю. Вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа впереди, мне кажется, это немного странный подход", – сказал министр.

Он отметил, что в парламенте есть проект закона о возможности предоставления отпусков для военнослужащих.

"По демобилизации – представьте себе, сегодня у нас под штыком около миллиона человек. Представьте, миллион отпустить, миллион набрать, а научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит, не понимаю авторов этой петиции", – подчеркнул Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Отвечая на петицию, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что согласно Конституции "защита Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины", и подчеркнул, что призыв военнообязанных на военную службу во время мобилизации, прохождение ими военной службы и увольнение с нее прописано в законодательстве.

Автор петиции, служащий в ВСУ писатель Артем Чапай (Антон Водяный – его настоящее имя) прокомментировал ответ Зеленского в Fаcebook.

"Что же, верховный решил, что это норм, когда одни служат бессрочно, а другие – нет. Well", – написал он.

Контекст:

Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Теги: Украина, мобилизация, петиция, военное положение, Алексей Резников, демобилизация, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий
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