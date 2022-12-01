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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию о возможности демобилизации украинцев, прослуживших год после мобилизации

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Зеленский поручил премьеру "комплексно проработать" вопрос, поднятый в петиции
Зеленский поручил премьеру "комплексно проработать" вопрос, поднятый в петиции
Фото: president.gov.ua

Петиция с просьбой позволить демобилизацию по желанию для украинских военнослужащих, которые прослужили один год после мобилизации, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ответил на обращение.

Петиция была размещена 5 сентября.

"Учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятное сохранение российской угрозы даже после завершения войны, а также руководствуясь Конституцией Украины и принципом справедливости, необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека, а также гарантировать отсрочку от последующей мобилизации людей, которые отслужили установленный срок", – говорится в петиции.

Автор петиции Антон Водяный предложил "ограничить срок службы по мобилизации в один год, а также гарантировать отсрочку для тех, кто отслужил этот срок и демобилизован, на определенное время, но не менее пяти лет в зависимости от необходимого в определенный период размера армии и общего числа имеющихся военнообязанных".

Отвечая на петицию, Зеленский отметил, что согласно Конституции "защита Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины", и подчеркнул, что призыв военнообязанных на военную службу во время мобилизации, прохождение ими военной службы и увольнение с нее прописано в законодательстве.

"Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, увольняются с военной службы во время военного положения [...] в том числе по возрасту, по состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным названным законом Украины уважительным причинам", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что в законе нет других оснований для демобилизации, и сообщил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Автор петиции, служащий в ВСУ писатель Артем Чапай (Водяный – его настоящая фамилия) прокомментировал ответ Зеленского в Fаcebook.

"Что же, господин верховный решил, что это норм, когда одни служат бессрочно, а другие – нет. Well", – написал он.

https://www.facebook.com/chapeye/posts/pfbid024Cw5Mf2b13Sqw2MojshpSvEg2359JqmYgzfUG8bXfhv9T5fmGY1wSPQoLXJBwmiXl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, мобилизация, агрессия, петиция, призыв, военкомат, военное положение, демобилизация, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, президент, увольнение, писатель, войска
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