Украинские военные уже проходят обучение в Чехии

Информацию подтвердил генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики.
"Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военной зоне Либава для плановых учений", – заявил он.
Также об этом сказал директор по коммуникациям министерства обороны Чехии Давид Яреш.
"Украинские военные находятся в Чехии для совместных учений, которые были одобрены правительством 9 ноября. Они помогли подготовить непрерывное обучение, которое сейчас начинается в соответствии с мандатом, принятым парламентом Чешской Республики", – сказал он.
В минобороны страны добавили, что не могут комментировать детали, то есть точное количество или дату прибытия солдат, по соображениям безопасности.
Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов. До конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских военных.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").