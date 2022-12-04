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Украинские военные уже проходят обучение в Чехии

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Военные из Украины проходят обучение на территории Чехии
Военные из Украины проходят обучение на территории Чехии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские солдаты проходят подготовку в Чехии под руководством чешской армии. Об этом сообщает издание iDNES.cz 4 декабря.

Информацию подтвердил генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики.

"Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военной зоне Либава для плановых учений", – заявил он.

Также об этом сказал директор по коммуникациям министерства обороны Чехии Давид Яреш.

"Украинские военные находятся в Чехии для совместных учений, которые были одобрены правительством 9 ноября. Они помогли подготовить непрерывное обучение, которое сейчас начинается в соответствии с мандатом, принятым парламентом Чешской Республики", – сказал он.

В минобороны страны добавили, что не могут комментировать детали, то есть точное количество или дату прибытия солдат, по соображениям безопасности.

Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов. До конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских военных.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Чехия, военные, военные учения, Евросоюз
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