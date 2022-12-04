Украинские военные уже проходят обучение в Чехии

Информацию подтвердил генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики.

"Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военной зоне Либава для плановых учений", – заявил он.

Также об этом сказал директор по коммуникациям министерства обороны Чехии Давид Яреш.

"Украинские военные находятся в Чехии для совместных учений, которые были одобрены правительством 9 ноября. Они помогли подготовить непрерывное обучение, которое сейчас начинается в соответствии с мандатом, принятым парламентом Чешской Республики", – сказал он.

В минобороны страны добавили, что не могут комментировать детали, то есть точное количество или дату прибытия солдат, по соображениям безопасности.

Ожидается, что обучение в Чехии смогут пройти до 4000 украинских бойцов. До конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских военных.