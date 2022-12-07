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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не оправдало ожиданий Кремля". Резников прогнозирует скорую смену российского командования

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Резников полагает, что нынешнее военное руководство оккупантов не устраивает Кремль
Резников полагает, что нынешнее военное руководство оккупантов не устраивает Кремль
Фото: mil.gov.ua

Командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины. В связи с этим существует вероятность его замены. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 6 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

"Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожиданий Кремля", – заявил глава Минобороны Украины.

Министр обороны заверил, что Украина и ВСУ "переживут и победят" армию захватчиков и агрессия для россиян завершится поражением.

"Они будут искать новые решения. Мы должны быть готовы – точно победим. Главное – наша стойкость и умение выдержать удар. Это делает уже и западный мир. Мы спокойно пережили все эти ракетные атаки. Мир привык и закручивает гайки России, война закончится ее полным поражением", – подытожил Резников.

В настоящее время группировку российских войск в Украине возглавляет генерал Сергей Суровикин.

Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и тем, что готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер. 

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Кремль, оккупация, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Министерство обороны Украины, агрессия, Алексей Резников, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Суровикин, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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