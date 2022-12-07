"Не оправдало ожиданий Кремля". Резников прогнозирует скорую смену российского командования

"Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожиданий Кремля", – заявил глава Минобороны Украины.

Министр обороны заверил, что Украина и ВСУ "переживут и победят" армию захватчиков и агрессия для россиян завершится поражением.

"Они будут искать новые решения. Мы должны быть готовы – точно победим. Главное – наша стойкость и умение выдержать удар. Это делает уже и западный мир. Мы спокойно пережили все эти ракетные атаки. Мир привык и закручивает гайки России, война закончится ее полным поражением", – подытожил Резников.

В настоящее время группировку российских войск в Украине возглавляет генерал Сергей Суровикин.