"Не оправдало ожиданий Кремля". Резников прогнозирует скорую смену российского командования

"Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожиданий Кремля", – заявил глава Минобороны Украины.
Министр обороны заверил, что Украина и ВСУ "переживут и победят" армию захватчиков и агрессия для россиян завершится поражением.
"Они будут искать новые решения. Мы должны быть готовы – точно победим. Главное – наша стойкость и умение выдержать удар. Это делает уже и западный мир. Мы спокойно пережили все эти ракетные атаки. Мир привык и закручивает гайки России, война закончится ее полным поражением", – подытожил Резников.
В настоящее время группировку российских войск в Украине возглавляет генерал Сергей Суровикин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.
Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и тем, что готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер.
После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.
9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.