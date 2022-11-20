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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Суровикин – законченный олигофрен. Он с большим трудом читает по бумажке

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Суровикин (на фото он с Путиным) оказался единственным в советской армии, кто в 1991 году во время путча в Москве был готов "наматывать на гусеницы" людей, отметил Пионтковский
Суровикин (на фото он с Путиным) оказался единственным в советской армии, кто в 1991 году во время путча в Москве был готов "наматывать на гусеницы" людей, отметил Пионтковский
Фото: ЕРА

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что Сергея Суровикина назначили командующим силами РФ в Украине для проведения операции по отступлению оккупантов из Херсона. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Пионтковский также обратил внимание на публичные выступления российского командующего и пришел к выводу, что "Суровикин – законченный олигофрен".

"Мы два раза видели его публичные выступления. Он с большим трудом читал по слогам с бумажки: давал интервью в первом случае, а во втором случае разговаривал с министром обороны", – сказал он. 

Гордон иронически назвал Суровикина "гением военного дела", Пионтковский ответил: "Да, гений. Распространяли холуи, что вот, "устрашенный" им Запад дал ему кличку Армагеддон. Нет, на Западе у него две клички – Палач в Сирии и Мясник Алеппо. Армагеддон ему дали его подчиненные – так, льстиво". 

Суровикин в Сирии методично уничтожал города, не имеющие противовоздушной обороны и авиации, прежде всего – Алеппо, подчеркнул политолог. 

"Истоки его биографии... В 91-м году во время путча во всей советской многомилионной армии нашелся один человек, готовый наматывать на гусеницы [танка] защитников белого дома. Этот человек был молодой капитан Суровикин. Его посадили в тюрьму после этого, но просидел он там лишь несколько месяцев. Реванш коммуно-чекистских сил начался очень быстро, его вытащили. И этот "подвиг", видимо и способствовал его взлету", – добавил Пионтковский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

Суровикин принимал участие во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер. 

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Андрей Пионтковский, обстрелы, война России против Украины, Сергей Суровикин, российские оккупанты
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