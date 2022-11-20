Пионтковский: Суровикин – законченный олигофрен. Он с большим трудом читает по бумажке

Суровикин (на фото он с Путиным) оказался единственным в советской армии, кто в 1991 году во время путча в Москве был готов "наматывать на гусеницы" людей, отметил Пионтковский Фото: ЕРА

Пионтковский также обратил внимание на публичные выступления российского командующего и пришел к выводу, что "Суровикин – законченный олигофрен".

"Мы два раза видели его публичные выступления. Он с большим трудом читал по слогам с бумажки: давал интервью в первом случае, а во втором случае разговаривал с министром обороны", – сказал он.

Гордон иронически назвал Суровикина "гением военного дела", Пионтковский ответил: "Да, гений. Распространяли холуи, что вот, "устрашенный" им Запад дал ему кличку Армагеддон. Нет, на Западе у него две клички – Палач в Сирии и Мясник Алеппо. Армагеддон ему дали его подчиненные – так, льстиво".

Суровикин в Сирии методично уничтожал города, не имеющие противовоздушной обороны и авиации, прежде всего – Алеппо, подчеркнул политолог.

"Истоки его биографии... В 91-м году во время путча во всей советской многомилионной армии нашелся один человек, готовый наматывать на гусеницы [танка] защитников белого дома. Этот человек был молодой капитан Суровикин. Его посадили в тюрьму после этого, но просидел он там лишь несколько месяцев. Реванш коммуно-чекистских сил начался очень быстро, его вытащили. И этот "подвиг", видимо и способствовал его взлету", – добавил Пионтковский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube