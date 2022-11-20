Российская армия расколота из-за плохого руководства на среднем и низшем уровне – британская разведка

"Во время отступления потери техники исчислялись десятками, а не сотнями, а большая часть оставленного имущества была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы не допустить его попадания в Украину", – объяснили в разведке.
Авторы обзора считают это "относительным успехом" российской армии. Он частично объясняется появлением единого командующего оккупационными силами (им был назначен Сергей Суровикин), такое командование более эффективно, считают в разведке.
"Тем не менее [российские] силы по-прежнему расколоты из-за плохого руководства младшего и среднего звена и культуры покрывательства. Например, в последние месяцы две роты, подчиненные Восточному военному округу, бежали после того, как их командир был убит. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть этот инцидент", – добавили в разведке Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 20, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
Отступая, российские войска бросили часть своей техники, рассказывали в оперативном командовании "Юг". "Конечно, ведем учет нежданного, как говорят, российского ленд-лиза, но техники не так много, потому что они в течение длительного времени пытались ее отводить под прикрытием в том числе гражданского населения", – сказала спикер командования Наталья Гуменюк.