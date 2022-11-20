Российская армия расколота из-за плохого руководства на среднем и низшем уровне – британская разведка

В британской разведке считают, что командование оккупационной армией стало более эффективным после назначения командующего всем контингентом Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Во время отступления потери техники исчислялись десятками, а не сотнями, а большая часть оставленного имущества была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы не допустить его попадания в Украину", – объяснили в разведке.

Авторы обзора считают это "относительным успехом" российской армии. Он частично объясняется появлением единого командующего оккупационными силами (им был назначен Сергей Суровикин), такое командование более эффективно, считают в разведке.

"Тем не менее [российские] силы по-прежнему расколоты из-за плохого руководства младшего и среднего звена и культуры покрывательства. Например, в последние месяцы две роты, подчиненные Восточному военному округу, бежали после того, как их командир был убит. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть этот инцидент", – добавили в разведке Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/vFBUntDkIO — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 20, 2022

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