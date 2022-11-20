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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия расколота из-за плохого руководства на среднем и низшем уровне – британская разведка

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В британской разведке считают, что командование оккупационной армией стало более эффективным после назначения командующего всем контингентом
В британской разведке считают, что командование оккупационной армией стало более эффективным после назначения командующего всем контингентом
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Российская оккупационная армия отступила из Херсона в "относительно неплохом порядке" по сравнению с предыдущими такими операциями. Об этом говорится в обзоре британской разведки, который публикует министерство обороны Соединенного Королевства.

"Во время отступления потери техники исчислялись десятками, а не сотнями, а большая часть оставленного имущества была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы не допустить его попадания в Украину", – объяснили в разведке.

Авторы обзора считают это "относительным успехом" российской армии. Он частично объясняется появлением единого командующего оккупационными силами (им был назначен Сергей Суровикин), такое командование более эффективно, считают в разведке.

"Тем не менее [российские] силы по-прежнему расколоты из-за плохого руководства младшего и среднего звена и культуры покрывательства. Например, в последние месяцы две роты, подчиненные Восточному военному округу, бежали после того, как их командир был убит. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть этот инцидент", – добавили в разведке Британии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Отступая, российские войска бросили часть своей техники, рассказывали в оперативном командовании "Юг". "Конечно, ведем учет нежданного, как говорят, российского ленд-лиза, но техники не так много, потому что они в течение длительного времени пытались ее отводить под прикрытием в том числе гражданского населения", – сказала спикер командования Наталья Гуменюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Херсон, военная техника, разведка, армия РФ, война России против Украины, Сергей Суровикин, Британия
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