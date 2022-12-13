Кулеба: РФ хочет восстановить наступательные способности зимой, но Украина сделает все, чтобы этого не произошло

Кулеба: Способность россиян вести крупное наступление может быть восстановлена где-то к концу января-февраля. Это то, что они пытаются сделать Фото: EPA

"Способность россиян вести крупное наступление может быть восстановлена где-то к концу января-февраля, но это то, что они пытаются сделать", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию. и продвинуться глубже в Украине. Мы делаем все. чтобы этого не произошло и я твердо верю, что у нас все получится и они не смогут продвигаться дальше в Украину", – сказал глава МИД.