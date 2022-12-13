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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: РФ хочет восстановить наступательные способности зимой, но Украина сделает все, чтобы этого не произошло

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Кулеба: Способность россиян вести крупное наступление может быть восстановлена где-то к концу января-февраля. Это то, что они пытаются сделать
Кулеба: Способность россиян вести крупное наступление может быть восстановлена где-то к концу января-февраля. Это то, что они пытаются сделать
Фото: EPA

Россия может попытаться возобновить свои способности к неступлению в конце января-начале февраля 2023 года, но Украина делает все, чтобы этому помешать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ 13 декабря, который транслировался на YouTube-канале МИД Украины.

"Способность россиян вести крупное наступление может быть восстановлена где-то к концу января-февраля, но это то, что они пытаются сделать", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию. и продвинуться глубже в Украине. Мы делаем все. чтобы этого не произошло и я твердо верю, что у нас все получится и они не смогут продвигаться дальше в Украину", – сказал глава МИД.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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