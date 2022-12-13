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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Член совета при Путине: Война в Украине может закончиться формальным перемирием

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Российский политик высказал свое мнение об окончании войны в Украине
Российский политик высказал свое мнение об окончании войны в Украине
Фото: EPA

Война в Украине может закончиться формальным перемирием, которое затянется на десятилетия. Такое мнение высказал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, пишет российское издание URA.RU 13 декабря.

Он считает, что ситуация может сложиться примерно такой же, как между КНДР и Республикой Корея, которые до сих пор официально находятся в состоянии войны, хотя фактически она закончилась в 1953 году.

"В случае перемирия просто никто не будет друг в друга стрелять", — сказал Безпалько.

По его словам, Украина может формально не отказываться от каких-то территорий, от Крыма в том числе.

"Они будут декларировать, что эти территории украинские. Но де-факто заключить перемирие и по линии боевого разграничения просто пройдет фактическая граница. Россия будет декларировать, что части Херсонской и Запорожской областей – это ее территории, а Украина – что вся территория на 1991-й год – ее", – заявил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

С 24 февраля по 13 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 95 260 военных убитыми.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Теги: Россия, Украина, перемирие, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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