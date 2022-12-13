Член совета при Путине: Война в Украине может закончиться формальным перемирием

Он считает, что ситуация может сложиться примерно такой же, как между КНДР и Республикой Корея, которые до сих пор официально находятся в состоянии войны, хотя фактически она закончилась в 1953 году.

"В случае перемирия просто никто не будет друг в друга стрелять", — сказал Безпалько.

По его словам, Украина может формально не отказываться от каких-то территорий, от Крыма в том числе.

"Они будут декларировать, что эти территории украинские. Но де-факто заключить перемирие и по линии боевого разграничения просто пройдет фактическая граница. Россия будет декларировать, что части Херсонской и Запорожской областей – это ее территории, а Украина – что вся территория на 1991-й год – ее", – заявил он.