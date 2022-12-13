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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: РФ сейчас хочет не мира, а паузы в агрессии, чтобы продолжить ее позже. Мы не будем играть в эту игру

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Кулеба: Мы призываем все государства поддержать мирную формулу президента Зеленского
Кулеба: Мы призываем все государства поддержать мирную формулу президента Зеленского
Фото: EPA

Украина хочет мира, а не отложенной войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 декабря на брифинге для иностранных СМИ, пишет "Интерфакс-Украина".

"Одна важная тема, которую я хочу затронуть сегодня, – это путь к миру. Время от времени российские официальные лица делают пустые заявления, что якобы готовы к переговорам. Никто не должен быть обманут: Россия не изменила своим ультиматумам и по-прежнему хочет завоевать всю Украину. Чего они хотят прямо сейчас – так это не мира, а паузы в агрессии, чтобы продолжить ее позже. Мы не будем играть в эту игру... Украина хочет мира, как никакой другой народ, но настоящего мира, а не очередной отложенной войны", – сказал министр.

По его словам, "на самом деле никому из наших международных партнеров это не интересно". Кулеба отметил, что именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил формулу мира из 10 пунктов.

"Мы призываем все государства поддержать мирную формулу президента Зеленского. Каждая нация может выбрать элементы формулы и вместе с Украиной работать над их реализацией", – сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина планирует привлечь к реализации формулы не только европейские страны, чтобы она стала универсальной, а не только западным видением мира.

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины
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