Кулеба: РФ сейчас хочет не мира, а паузы в агрессии, чтобы продолжить ее позже. Мы не будем играть в эту игру

"Одна важная тема, которую я хочу затронуть сегодня, – это путь к миру. Время от времени российские официальные лица делают пустые заявления, что якобы готовы к переговорам. Никто не должен быть обманут: Россия не изменила своим ультиматумам и по-прежнему хочет завоевать всю Украину. Чего они хотят прямо сейчас – так это не мира, а паузы в агрессии, чтобы продолжить ее позже. Мы не будем играть в эту игру... Украина хочет мира, как никакой другой народ, но настоящего мира, а не очередной отложенной войны", – сказал министр.

По его словам, "на самом деле никому из наших международных партнеров это не интересно". Кулеба отметил, что именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил формулу мира из 10 пунктов.

"Мы призываем все государства поддержать мирную формулу президента Зеленского. Каждая нация может выбрать элементы формулы и вместе с Украиной работать над их реализацией", – сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина планирует привлечь к реализации формулы не только европейские страны, чтобы она стала универсальной, а не только западным видением мира.

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.