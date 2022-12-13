Украинцы считают, что лучше всего от новой российской агрессии Украину защитит вступление в НАТО и ядерное разоружение РФ – опрос

50% опрошенных придерживаются мнения, что от российской агрессии в будущем лучше всего Украину защитит ядерное разоружение РФ.
По 34% граждан думают, что наиболее эффективными будут гарантии от западных партнеров о предоставлении Украине вооружения и вступление страны в ЕС.
Помимо этого, респонденты выбрали следующие варианты: ядерное вооружение Украины (17%), финансовая помощь Украине (17%) и подписание мирных соглашений с Россией (8%).
"Во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирало наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России", – подчеркнули социологи.
Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.