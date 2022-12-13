Украинцы считают, что лучше всего от новой российской агрессии Украину защитит вступление в НАТО и ядерное разоружение РФ – опрос

34% граждан думают, что наиболее эффективными будут гарантии от западных партнеров о предоставлении Украине вооружения Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

50% опрошенных придерживаются мнения, что от российской агрессии в будущем лучше всего Украину защитит ядерное разоружение РФ.

По 34% граждан думают, что наиболее эффективными будут гарантии от западных партнеров о предоставлении Украине вооружения и вступление страны в ЕС.

Помимо этого, респонденты выбрали следующие варианты: ядерное вооружение Украины (17%), финансовая помощь Украине (17%) и подписание мирных соглашений с Россией (8%).

"Во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирало наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России", – подчеркнули социологи.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

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