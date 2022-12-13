Украина не понимает аргументации ФРГ, которая отказывается поставлять танки Leopard 2, но предоставляет артиллерию – Кулеба

Об этом 11 декабря в интервью ARD заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве.
Кулеба отметил, что "такого решения еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает".
При этом, продолжил министр, Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ.
Кулеба добавил, что если Украина будет недостаточно вооружена, война затянется, что не в интересах ни самой Украины, ни ее западных партнеров.
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил в интервью, которое вышло 11 декабря, что Украина ведет переговоры с Германией о поставке танков Marder и Leopard, однако решение остается за федеральным правительством.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.