Украина не понимает аргументации ФРГ, которая отказывается поставлять танки Leopard 2, но предоставляет артиллерию – Кулеба

Об этом 11 декабря в интервью ARD заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве.

Кулеба отметил, что "такого решения еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает".

При этом, продолжил министр, Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ.

Кулеба добавил, что если Украина будет недостаточно вооружена, война затянется, что не в интересах ни самой Украины, ни ее западных партнеров.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил в интервью, которое вышло 11 декабря, что Украина ведет переговоры с Германией о поставке танков Marder и Leopard, однако решение остается за федеральным правительством.