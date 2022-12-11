Посол Украины в Германии: Нас заверили, что будет больше оружия и боеприпасов для Украины

Макеев: У нас нет времени больше ждать оружие Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

"В прямой беседе нас заверили, что будет больше оружия и боеприпасов. Каких именно – мы объявим в свое время", – сказал посол.

Он отметил, что не хочет оказывать дипломатическое давление на правительство ФРГ, но хочет, чтобы Германия предоставила это быстрее.

"Потому что у нас нет времени больше ждать оружие. Хороший пример тому – зенитные комплексы IRIS-T. Это было нашим приоритетом с марта. К сожалению, Германии потребовалось много месяцев, чтобы взять на себя ведущую роль в этом. Сейчас первая система находится в Украине, отлично работает и спасает множество жизней", – заявил дипломат.

Макеев также заявил, что украинским защитникам на фронте нужно больше зенитных комплексов, самоходных гаубиц, Gepard и боеприпасов. Кроме того, Украина ведет переговоры о поставке танков Marder и Leopard, однако решение остается за федеральным правительством, добавил он.