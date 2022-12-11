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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в Германии: Нас заверили, что будет больше оружия и боеприпасов для Украины

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Макеев: У нас нет времени больше ждать оружие
Макеев: У нас нет времени больше ждать оружие
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Германия намерена поставить Украине больше оружия и боеприпасов. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью Welt Am Sonntag, которое вышло 11 декабря.

"В прямой беседе нас заверили, что будет больше оружия и боеприпасов. Каких именно – мы объявим в свое время", – сказал посол.

Он отметил, что не хочет оказывать дипломатическое давление на правительство ФРГ, но хочет, чтобы Германия предоставила это быстрее.

"Потому что у нас нет времени больше ждать оружие. Хороший пример тому – зенитные комплексы IRIS-T. Это было нашим приоритетом с марта. К сожалению, Германии потребовалось много месяцев, чтобы взять на себя ведущую роль в этом. Сейчас первая система находится в Украине, отлично работает и спасает множество жизней", – заявил дипломат.

Макеев также заявил, что украинским защитникам на фронте нужно больше зенитных комплексов, самоходных гаубиц, Gepard и боеприпасов. Кроме того, Украина ведет переговоры о поставке танков Marder и Leopard, однако решение остается за федеральным правительством, добавил он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, ФРГ, военная помощь, Алексей Макеев, война России против Украины
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