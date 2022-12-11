Германия предоставит Украине генераторы на €19,5 млн

150 генераторов уже находятся в Украине, говорится в сообщении. Часть генераторов передадут компании "Укрэнерго", остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Помощь финансируется министерством иностранных дел Германии, отмечается в сообщении.

Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) надає * 470 електрогенераторів заг. вартістю 19,5 млн €. 150 генераторів вже в * . Частину генераторів передадуть @NPCUkrenergo , решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської обл. Допомога фінансується @GermanyDiplo . pic.twitter.com/1xKobi4PVL

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы, после этого было еще несколько атак. В стране ввели экстренные отключения электроэнергии.

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.

7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.

Эстония 9 декабря отправила в украинские города 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.