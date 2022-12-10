Шольц сказал, что Путин в разговорах с ним "очень четко" заявлял о желании завоевывать территории

Шольц отметил, что каждый раз в разговорах с Путиным тот "очень четко говорит, что речь идет о завоевании чего-то". Во время последнего разговора с главой Кремля в декабре у Шольца, по его словам, произошел взаимный обмен обвинениями.

"Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", – подчеркнул Шольц. По его словам, пока эта позиция Путина не меняется.

Как отмечает Spiegel, канцлер добавил, что поддерживать контакт с Путиным нужно, чтобы проверить, есть ли изменения в его позиции относительно Украины.

Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины. Путин в свою очередь попытался убедить Шольца, что удары оккупантов по украинской инфраструктуре – якобы "вынужденный и неизбежный ответ" на удары Киева по российским объектам, "включая Крымский мост и объекты энергетики".