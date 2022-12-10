Шустер о признании Путина неудачником года: Я бы Путина назвал кровопийцей, преступником, Дракулой года

"Не знаю... Я бы Путина назвал Дракулой года. Неудачник для Путина – это такая пылинка. Это преступник, кровопийца года. Неудачник года – это для него только стеб, легкий троллинг. Я бы ему повесил более тяжелый ярлык, честно говоря", – сказал Шустер.
В то же время, как обратила внимание Бацман, журнал Time назвал Зеленского человеком года, а Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе в 2022 году. Шустер назвал это "очень приятным" событием недели.
"Зеленский – человек года – я считаю, для Украины это очень важно. Украинский дух, стойкость украинского народа... Это хорошая новость", – отметил Шустер.
7 декабря журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины". В качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского на обложке журнала были изображены парамедик Юлия Паевская (Тайра), украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.
9 декабря Зеленский по видеосвязи присутствовал на специальном мероприятии журнала Time и заявил, что для него честь "представлять борьбу украинцев и дух Украины". По его словам, украинцы – борцы за свободу, которые "могут не иметь ничего, кроме смелости, чтобы побеждать тех, кто имеет бронированные машины и опыт репрессий".