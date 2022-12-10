Шустер о признании Путина неудачником года: Я бы Путина назвал кровопийцей, преступником, Дракулой года

"Не знаю... Я бы Путина назвал Дракулой года. Неудачник для Путина – это такая пылинка. Это преступник, кровопийца года. Неудачник года – это для него только стеб, легкий троллинг. Я бы ему повесил более тяжелый ярлык, честно говоря", – сказал Шустер.

В то же время, как обратила внимание Бацман, журнал Time назвал Зеленского человеком года, а Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе в 2022 году. Шустер назвал это "очень приятным" событием недели.

"Зеленский – человек года – я считаю, для Украины это очень важно. Украинский дух, стойкость украинского народа... Это хорошая новость", – отметил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube