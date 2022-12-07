Шустер: Украина должна начать наносить удары по военной инфраструктуре РФ. Но этого недостаточно для победы

Победа Украины не может быть только военной, она должна еще быть и политической, считает Шустер Фото: Шустер online / Facebook

"Я не вижу другого выхода… Потому что даже если предоставить... Мы говорим: Украина должна начать наносить удары по российской военной инфраструктуре. Правильно, должна обязательно. По военной инфраструктуре – обязательно должна. И ей эти средства должны быть предоставлены. Но этого все равно недостаточно для победы", – считает Шустер.

По его словам, победа не может быть только военной.

"Вот в этом-то все и дело. Она должна еще быть политической. Потому что если придет хунта военная, то эта война не прекратится вообще – я не знаю. Она будет продолжаться и продолжаться. Это гунны, это варвары. Ну что делать с варварами? Ну что с ними делать? Ну надо защищаться вместе. Потому что если не будем защищаться вместе, варвары нас завоюют. Они нас просто завоюют – и все. У меня нету другого плана", – подчеркнул Шустер.

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