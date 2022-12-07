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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Украина должна начать наносить удары по военной инфраструктуре РФ. Но этого недостаточно для победы

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Победа Украины не может быть только военной, она должна еще быть и политической, считает Шустер
Победа Украины не может быть только военной, она должна еще быть и политической, считает Шустер
Фото: Шустер online / Facebook

НАТО рано или поздно придется войти в Украину, чем раньше Альянс это сделает, тем меньше жизней будет потеряно. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Я не вижу другого выхода… Потому что даже если предоставить... Мы говорим: Украина должна начать наносить удары по российской военной инфраструктуре. Правильно, должна обязательно. По военной инфраструктуре – обязательно должна. И ей эти средства должны быть предоставлены. Но этого все равно недостаточно для победы", – считает Шустер.

По его словам, победа не может быть только военной.

"Вот в этом-то все и дело. Она должна еще быть политической. Потому что если придет хунта военная, то эта война не прекратится вообще – я не знаю. Она будет продолжаться и продолжаться. Это гунны, это варвары. Ну что делать с варварами? Ну что с ними делать? Ну надо защищаться вместе. Потому что если не будем защищаться вместе, варвары нас завоюют. Они нас просто завоюют – и все. У меня нету другого плана", – подчеркнул Шустер.

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Контекст:

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

19 ноября советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что Украине для успешной военной кампании зимой 2022–2023 годов нужны, среди прочего, дальнобойные ракеты ATACMS (около 300 км), которые "приблизят окончание войны. Они позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий. При этом Украине "не нужно" атаковать военные объекты на территории России, заверил советник главы ОПУ.

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвиняет в ударе Украину. Доказательств Москва не приводит, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины, телеведущий, интервью, инфраструктура
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