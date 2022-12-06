Шустер: Репарации – сложнейшая тема для России. В истории не припомню, чтобы Россия когда-то кому-то что-то выплачивала

"Вот тема репараций – это же сложнейшая тема. Россия должна заплатить за это. Ее народ даже не знает, что она натворила в Украине. Народ этого вообще этого не видит, ему это никто не рассказывает. Рано или поздно надо будет рассказать и надо будет сказать народу, что "вы на протяжении десятилетий будете платить за то, что натворили в Украине". Какие могут быть переговоры без этой темы? Без этой темы переговоры невозможны. Никакие переговоры невозможны. Я как-то в истории не припомню, чтобы Россия когда-нибудь кому-то что-то выплачивала", – сказал он.

Шустер напомнил, что при президенте Борисе Ельцине Россия в 1992 году провозгласила себя преемницей Советского Союза, но не платила никаких компенсаций за преступления коммунистов.

"Вот, скажем, Степан Хмара – простой пример – вот он просидел столько-то лет из тех, кто жив сегодня. Вот он какую-то компенсацию за то, что с ним сотворили и с его семьей сотворили, – он какую-то компенсацию получил от правопреемника Советского Союза?" – сказал он.

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