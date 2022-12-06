Шустер: Репарации – сложнейшая тема для России. В истории не припомню, чтобы Россия когда-то кому-то что-то выплачивала

"Вот тема репараций – это же сложнейшая тема. Россия должна заплатить за это. Ее народ даже не знает, что она натворила в Украине. Народ этого вообще этого не видит, ему это никто не рассказывает. Рано или поздно надо будет рассказать и надо будет сказать народу, что "вы на протяжении десятилетий будете платить за то, что натворили в Украине". Какие могут быть переговоры без этой темы? Без этой темы переговоры невозможны. Никакие переговоры невозможны. Я как-то в истории не припомню, чтобы Россия когда-нибудь кому-то что-то выплачивала", – сказал он.
Шустер напомнил, что при президенте Борисе Ельцине Россия в 1992 году провозгласила себя преемницей Советского Союза, но не платила никаких компенсаций за преступления коммунистов.
"Вот, скажем, Степан Хмара – простой пример – вот он просидел столько-то лет из тех, кто жив сегодня. Вот он какую-то компенсацию за то, что с ним сотворили и с его семьей сотворили, – он какую-то компенсацию получил от правопреемника Советского Союза?" – сказал он.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.
В Кремле назвали резолюцию ООН о репарациях Украине "попыткой грабежа" и заявили, что она "не является юридически обязывающей".