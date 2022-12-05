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Шустер: Православная церковь – государственная корпорация, ее директор патриарх Кирилл подчиняется Путину и благословляет его

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Шустер: Патриарх Кирилл благословляет войну Путина
Шустер: Патриарх Кирилл благословляет войну Путина
Фото: EPA

В России церковь подчиняется президенту страны Владимиру Путину и поэтому оправдывает войну в Украине. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Православная церковь – с точки зрения Путина, это государственная корпорация. Государственная корпорация, которая его обслуживает. И патриарх Кирилл – это директор этой корпорации. И он подчиняется Путину. И поэтому он благословляет Путина, он благословляет эту войну, он благословляет всех воинов, которые на эту войну идут. Он оправдывает все эти убийства каким-то образом. Непонятно, по каким канонам это можно оправдать. Ну вот так построено это", – сказал он.

Шустер вспомнил, как в начале войны разговаривал с представителем РПЦ и недоумевал, как в России соединяются христианство и вера в духов и шаманов, которой также активно увлекается Путин.

"Он произнес правильное слово: проблема двоеверия. Понимаете? Вот двоеверие: момент перехода от язычества к христианству. Это самое-самое начало... Это еще Киевская Русь, по правде говоря", – сказал телеведущий.

Он считает, что у россиян смешались христианство, где один бог, и язычество, где богов много. Потом на это наложилось 70 лет коммунизма.

"И вот что в головах у людей? Понимаете? Это же какая-то очень-очень смесь... Очень характерная смесь, которая издает очень характерный запах", – резюмировал Шустер.

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Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами

23 ноября группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Если он будет принят, то "положит конец Русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру, отметил инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, РПЦ, патриарх Кирилл, церковь, война России против Украины
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