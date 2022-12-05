Шустер: Православная церковь – государственная корпорация, ее директор патриарх Кирилл подчиняется Путину и благословляет его

"Православная церковь – с точки зрения Путина, это государственная корпорация. Государственная корпорация, которая его обслуживает. И патриарх Кирилл – это директор этой корпорации. И он подчиняется Путину. И поэтому он благословляет Путина, он благословляет эту войну, он благословляет всех воинов, которые на эту войну идут. Он оправдывает все эти убийства каким-то образом. Непонятно, по каким канонам это можно оправдать. Ну вот так построено это", – сказал он.

Шустер вспомнил, как в начале войны разговаривал с представителем РПЦ и недоумевал, как в России соединяются христианство и вера в духов и шаманов, которой также активно увлекается Путин.

"Он произнес правильное слово: проблема двоеверия. Понимаете? Вот двоеверие: момент перехода от язычества к христианству. Это самое-самое начало... Это еще Киевская Русь, по правде говоря", – сказал телеведущий.

Он считает, что у россиян смешались христианство, где один бог, и язычество, где богов много. Потом на это наложилось 70 лет коммунизма.

"И вот что в головах у людей? Понимаете? Это же какая-то очень-очень смесь... Очень характерная смесь, которая издает очень характерный запах", – резюмировал Шустер.

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