Шустер: Лукашенко сейчас никто и звать его никак. Никаких решений он не принимает

Лукашенко – даже не "хромая утка", а просто пешка в российской игре, считает журналист

"Я думаю, что уже давно Россия руководит там... Я думаю, что на всех местах ключевых ФСБ. И я думаю, что Лукашенко ими окружен. Его не назовешь "хромой уткой", потому что это не то, что президент, который проиграл выборы, – и вот ему осталось, там, два месяца переходного периода. Он не "хромая утка" в этом смысле. Я думаю, что он просто пешка в их игре", – сказал Шустер.

Он напомнил, что россияне могут атаковать Украину с территории Беларуси, оперируют белорусским вооружением, завозят и вывозят оттуда свое оружие, распоряжаются воздушным пространством.

"Что касается Лукашенко, мне кажется, что он сейчас никто. Просто никто и звать его никак. И ничем он не руководит, никаких решений он не принимает. Вот это мое ощущение абсолютное... Лукашенко – это человек, который меняется постоянно. Он приспосабливается к ситуации: он мимикрирует. Но сейчас: после всех протестов и после сохранения его у власти, и после передачи ему таких денег, чтобы он продолжал существовать, – он есть никто. Он просто никто. Никаких решений не принимает вообще, я считаю. И пойдут ли войска из Беларуси опять в Украину – это точно не он будет решать", – подытожил Шустер.

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