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Шустер: Лукашенко сейчас никто и звать его никак. Никаких решений он не принимает

 
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Лукашенко даже не "хромая утка", а просто пешка в российской игре, считает журналист
Лукашенко – даже не "хромая утка", а просто пешка в российской игре, считает журналист

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко сейчас не руководит тем, что происходит в стране – решения принимает Россия, считает журналист и телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что уже давно Россия руководит там... Я думаю, что на всех местах ключевых ФСБ. И я думаю, что Лукашенко ими окружен. Его не назовешь "хромой уткой", потому что это не то, что президент, который проиграл выборы, – и вот ему осталось, там, два месяца переходного периода. Он не "хромая утка" в этом смысле. Я думаю, что он просто пешка в их игре", – сказал Шустер.

Он напомнил, что россияне могут атаковать Украину с территории Беларуси, оперируют белорусским вооружением, завозят и вывозят оттуда свое оружие, распоряжаются воздушным пространством. 

"Что касается Лукашенко, мне кажется, что он сейчас никто. Просто никто и звать его никак. И ничем он не руководит, никаких решений он не принимает. Вот это мое ощущение абсолютное... Лукашенко – это человек, который меняется постоянно. Он приспосабливается к ситуации: он мимикрирует. Но сейчас: после всех протестов и после сохранения его у власти, и после передачи ему таких денег, чтобы он продолжал существовать, – он есть никто. Он просто никто. Никаких решений не принимает вообще, я считаю. И пойдут ли войска из Беларуси опять в Украину – это точно не он будет решать", – подытожил Шустер.

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В СНБО Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, Беларусь, Александр Лукашенко, ФСБ, война России против Украины
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