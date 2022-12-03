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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси продолжается накопление войск – Наев

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Наев: Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет
Наев: Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет
Фото: mil.in.ua

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Беларуси продолжается накопление войск. Его цитирует пресс-служба командования Объединенных сил в Facebook.

Наев отметил, что сегодня ситуация в северной операционной зоне контролируется.

"Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/1192424678018300/

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступления из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, война, агрессия, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Сергей Наев, войска
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