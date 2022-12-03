В Беларуси продолжается накопление войск – Наев

Наев: Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет Фото: mil.in.ua

Наев отметил, что сегодня ситуация в северной операционной зоне контролируется.

"Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.