В Беларуси продолжается накопление войск – Наев

Наев отметил, что сегодня ситуация в северной операционной зоне контролируется.
"Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины.
По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступления из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".