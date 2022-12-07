"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time

Клопотенко: Для меня честь быть частью украинского духа на обложке Фото: klopotenko / Instagram

"Мама, я на обложке Time как часть украинского духа. Позвоните родственникам, – написал он. – Для меня честь быть частью украинского духа на обложке".

Кроме Клопотенко, в качестве символов "духа Украины" запечатлены парамедик Юлия Паевская, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)