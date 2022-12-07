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07 декабря, 2022
 
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"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time

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Клопотенко: Для меня честь быть частью украинского духа на обложке
Клопотенко: Для меня честь быть частью украинского духа на обложке
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко прокомментировал в Instagram появление своего изображение на обложке нового номера британского журнала Time, который назвал президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины" персоной года.

"Мама, я на обложке Time как часть украинского духа. Позвоните родственникам, – написал он. – Для меня честь быть частью украинского духа на обложке". 

Кроме Клопотенко, в качестве символов "духа Украины" запечатлены парамедик Юлия Паевская, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: Time, журнал, ресторатор, Евгений Клопотенко, Юлия Паевская
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