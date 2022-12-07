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07 декабря, 2022
 
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"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда

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Клопотенко: Экспертно заявляю
Клопотенко: Экспертно заявляю
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко 5 декабря в Instagram заявил, что американский институт цвета Pantone при выборе главного цвета года вдохновился украинским борщом.

"Я против мнения, что Pantone 2023 – это цвет борща. Экспертно заявляю, что это цвет борща со сметаной", – написал он.

Клопотенко перед камерой опустил в тарелку с борщом ложку сметаны и сравнил полученный цвет с главным цветом 2023 года по мнению Pantone – маджента.

Контекст:

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Pantone 1 декабря объявил цвет, который выбрали главным в 2023 году. Он получил название Viva Magenta и представляет собой кармино-красный цвет с фиолетовым подтоном.

Теги: Украина, борщ, Евгений Клопотенко, Pantone
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