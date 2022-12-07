"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда

"Я против мнения, что Pantone 2023 – это цвет борща. Экспертно заявляю, что это цвет борща со сметаной", – написал он.
Клопотенко перед камерой опустил в тарелку с борщом ложку сметаны и сравнил полученный цвет с главным цветом 2023 года по мнению Pantone – маджента.
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1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
Pantone 1 декабря объявил цвет, который выбрали главным в 2023 году. Он получил название Viva Magenta и представляет собой кармино-красный цвет с фиолетовым подтоном.