"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда

"Я против мнения, что Pantone 2023 – это цвет борща. Экспертно заявляю, что это цвет борща со сметаной", – написал он.

Клопотенко перед камерой опустил в тарелку с борщом ложку сметаны и сравнил полученный цвет с главным цветом 2023 года по мнению Pantone – маджента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)