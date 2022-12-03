"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года

"Смелый и бесстрашный пульсирующий цвет, яркость которого способствует оптимизму и радости. Красный, который поощряет эксперименты и самовыражение без сдержанности; электрифицирующий, безграничный оттенок.. Дерзкий, остроумный и всеохватывающий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же непокорным духом", – говорится в заявлении Pantone.

Контекст:

Чтобы объявить цвет года, институт анализирует мировые тенденции, на которые, по словам представителей Pantone, оказывают влияние все области жизни: от индустрии развлечений и медиа до социально-экономической ситуации.

Так, главным цветом 2022 года стал цвет Very Peri 17-3938, сочетающий синий и фиолетово-красный подтон, а в 2021 году – насыщенный желтый и серый.