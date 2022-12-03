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03 декабря, 2022
 
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"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года

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Чтобы объявить цвет года, Pantone анализирует мировые тенденции, на которые оказывают влияние все области жизни
Чтобы объявить цвет года, Pantone анализирует мировые тенденции, на которые оказывают влияние все области жизни
Фото: depositphotos.com

Американский институт цвета Pantone объявил цвет, который выбрали главным в 2023 году. Он получил название Viva Magenta и представляет собой кармино-красный цвет с фиолетовым подтоном. Об этом 1 декабря сообщается на странице Pantone в Instagram.

мелый и бесстрашный пульсирующий цвет, яркость которого способствует оптимизму и радости. Красный, который поощряет эксперименты и самовыражение без сдержанности; электрифицирующий, безграничный оттенок.. Дерзкий, остроумный и всеохватывающий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же непокорным духом",  говорится в заявлении Pantone. 

Контекст:

Чтобы объявить цвет года, институт анализирует мировые тенденции, на которые, по словам представителей Pantone, оказывают влияние все области жизни: от индустрии развлечений и медиа до социально-экономической ситуации.

Так, главным цветом 2022 года стал цвет Very Peri 17-3938, сочетающий синий и фиолетово-красный подтон, а в 2021 году – насыщенный желтый и серый

Теги: дизайн, мода и красота, Pantone
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