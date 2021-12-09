  "Любопытный и интригующий". Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года

Впервые в Pantone создали цвет с помощью цифровых технологий, а не выбирали из имеющихся в архиве Скриншот: pantone.com

"Very Peri 17-3938 – символ глобального духа времени и переходного периода, который мы сейчас переживаем, выходя из интенсивной изоляции. Общество осознает, что цвет является важной формой общения, способом самовыражения, влияет на идеи и эмоции. И многогранность этого синего оттенка с сочетанием красно-фиолетового подтона подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", – сообщила вице-президент Pantone Лори Прессман.

В публикации отмечается, что впервые в Pantone создали цвет с помощью цифровых технологий, а не выбирали из имеющихся в архиве.

На сайте оттенок Very Peri 17-3938 назвали "любопытным и интригующим, отображающим беззаботную уверенность и оживляющим творческий дух".

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