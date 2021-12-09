  "Любопытный и интригующий". Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года

"Very Peri 17-3938 – символ глобального духа времени и переходного периода, который мы сейчас переживаем, выходя из интенсивной изоляции. Общество осознает, что цвет является важной формой общения, способом самовыражения, влияет на идеи и эмоции. И многогранность этого синего оттенка с сочетанием красно-фиолетового подтона подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", – сообщила вице-президент Pantone Лори Прессман.
В публикации отмечается, что впервые в Pantone создали цвет с помощью цифровых технологий, а не выбирали из имеющихся в архиве.
На сайте оттенок Very Peri 17-3938 назвали "любопытным и интригующим, отображающим беззаботную уверенность и оживляющим творческий дух".
Чтобы объявить цвет года, институт анализирует мировые тенденции, на которые, по словам представителей Pantone, оказывают влияние все области жизни: от индустрии развлечений и медиа до социально-экономической ситуации.
Главным цветом 2021 года объявили насыщенный желтый и серый. Эксперты назвали этот союз "практичным и твердым, но в то же время согревающим и оптимистичным". Главным цветом 2020 года выбрали "классический синий" (Classic Blue), в 2019 году – "живой коралл" (Living Coral), в 2018 году – оттенок фиолетового цвета "ультрафиолет" (Ultra Violet), а в 2017-м – цвет зелени (Greenery).