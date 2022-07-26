"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"

"Сейчас я каждый день готовлю себе дома. Обязательно готовлю и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Наш украинский борщ. Мой рецепт быстрый и простой. Настоящий украинский борщ за 30 минут", – написала она.

Огневич в 2,5 л воды или бульона кладет нарезанный картофель и варит его до полуготовности. Добавляет мелко нарезанную капусту, свекольно-томатную заправку и в конце, как она выразилась, секретный ингредиент – перец чили. Варит еще одну минуту.

"В летний период готовлю очень часто. Молодой картофель, капуста, свежая зелень и борщевая заправка гарантируют насыщенный вкус, яркий цвет и аромат", – отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)