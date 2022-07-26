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26 июля, 2022
 
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"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"

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Борщ по рецепту Огневич готовится просто
Борщ по рецепту Огневич готовится просто
Фото: depositphotos.com

36-летняя украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram 25 июля поделилась рецептом приготовления борща.

"Сейчас я каждый день готовлю себе дома. Обязательно готовлю и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Наш украинский борщ. Мой рецепт быстрый и простой. Настоящий украинский борщ за 30 минут", – написала она.

Огневич в 2,5 л воды или бульона кладет нарезанный картофель и варит его до полуготовности. Добавляет мелко нарезанную капусту, свекольно-томатную заправку и в конце, как она выразилась, секретный ингредиент – перец чили. Варит еще одну минуту.

"В летний период готовлю очень часто. Молодой картофель, капуста, свежая зелень и борщевая заправка гарантируют насыщенный вкус, яркий цвет и аромат", – отметила певица.

Контекст:

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: Злата Огневич, певица, борщ, рецепт, рецепты, картофель, перец
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