"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"

"Сейчас я каждый день готовлю себе дома. Обязательно готовлю и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Наш украинский борщ. Мой рецепт быстрый и простой. Настоящий украинский борщ за 30 минут", – написала она.
Огневич в 2,5 л воды или бульона кладет нарезанный картофель и варит его до полуготовности. Добавляет мелко нарезанную капусту, свекольно-томатную заправку и в конце, как она выразилась, секретный ингредиент – перец чили. Варит еще одну минуту.
"В летний период готовлю очень часто. Молодой картофель, капуста, свежая зелень и борщевая заправка гарантируют насыщенный вкус, яркий цвет и аромат", – отметила певица.
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1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.