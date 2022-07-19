"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт

"Друзья, подготовила для вас отличный рецепт – фаршированные перчики", – написала она.
Ингредиенты: болгарский перец – 2 шт.; лук – 1/2 шт.; кабачок – 1/3 шт.; помидор – 1 шт.; куриное филе – 1 шт.; чеснок – 1 зубчик; сыр –1 ст. л.; моцарелла или фета – 30 г; петрушка – 1 веточка; растительное масло для жарки; соль, перец по вкусу.
Перец нужно разрезать вдоль, удалить семена. Уложить на противень, добавить немного растительного масла и отправить в духовку до мягкости при 200 градусах.
Нарезать кубиком кабачок, лук, помидор, куриное филе. Натереть сыр. Обжарить в течение нескольких минут лук, забрасывать кабачок, филе, помидор. Выключить огонь, добавить сыр, моцареллу, петрушку, чеснок. Хорошо перемешать. Начинить перцы, посыпать сыром и отправить в духовку на семь минут.
"Какие они сочные и вкусные получаются – вы обязательно должны попробовать!" – заявила актриса.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.