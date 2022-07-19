"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт

"Друзья, подготовила для вас отличный рецепт – фаршированные перчики", – написала она.

Ингредиенты: болгарский перец – 2 шт.; лук – 1/2 шт.; кабачок – 1/3 шт.; помидор – 1 шт.; куриное филе – 1 шт.; чеснок – 1 зубчик; сыр –1 ст. л.; моцарелла или фета – 30 г; петрушка – 1 веточка; растительное масло для жарки; соль, перец по вкусу.

Перец нужно разрезать вдоль, удалить семена. Уложить на противень, добавить немного растительного масла и отправить в духовку до мягкости при 200 градусах.

Нарезать кубиком кабачок, лук, помидор, куриное филе. Натереть сыр. Обжарить в течение нескольких минут лук, забрасывать кабачок, филе, помидор. Выключить огонь, добавить сыр, моцареллу, петрушку, чеснок. Хорошо перемешать. Начинить перцы, посыпать сыром и отправить в духовку на семь минут.

"Какие они сочные и вкусные получаются – вы обязательно должны попробовать!" – заявила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)