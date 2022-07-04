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04 июля, 2022
 
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Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

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Котлеты по рецепту Саливанчук необходимо обжаривать перед запеканием
Котлеты по рецепту Саливанчук необходимо обжаривать перед запеканием
Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Анна Саливанчук 2 июля в Instagram рассказала, как готовит котлеты по-киевски из индюшатины.

Ингредиенты: 1 кг индюшиного фарша, 500 г шампиньонов, одна-две луковицы, панировочные сухари, сыр твердый – 200 г, соль, перец по вкусу, зелень, 2 зубчика чеснока.

"Приготовление котлет начинается с подготовки начинки. Берем лук, обжариваем, отдельно пассируем шампиньоны, и перемалываем все в блендере. Затем добавляем сыр, петрушку и снова все перемешиваем", – объяснила актриса.

Фарш нужно выложить на ладонь, готовую начинку положить внутрь, скрутить котлету и обвалять в панировочных сухарях. С обеих сторон котлеты обжарить до золотистой корочки.

После обжарки на сковороде котлеты нужно поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

"Аппетитные котлетки готовы", – резюмировала Саливанчук.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: сыр, соль, актриса, Анна Саливанчук, шампиньоны, рецепт, рецепты, перец, лук
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