Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

Ингредиенты: 1 кг индюшиного фарша, 500 г шампиньонов, одна-две луковицы, панировочные сухари, сыр твердый – 200 г, соль, перец по вкусу, зелень, 2 зубчика чеснока.

"Приготовление котлет начинается с подготовки начинки. Берем лук, обжариваем, отдельно пассируем шампиньоны, и перемалываем все в блендере. Затем добавляем сыр, петрушку и снова все перемешиваем", – объяснила актриса.

Фарш нужно выложить на ладонь, готовую начинку положить внутрь, скрутить котлету и обвалять в панировочных сухарях. С обеих сторон котлеты обжарить до золотистой корочки.

После обжарки на сковороде котлеты нужно поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

"Аппетитные котлетки готовы", – резюмировала Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)