Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

Ингредиенты: 1 кг индюшиного фарша, 500 г шампиньонов, одна-две луковицы, панировочные сухари, сыр твердый – 200 г, соль, перец по вкусу, зелень, 2 зубчика чеснока.
"Приготовление котлет начинается с подготовки начинки. Берем лук, обжариваем, отдельно пассируем шампиньоны, и перемалываем все в блендере. Затем добавляем сыр, петрушку и снова все перемешиваем", – объяснила актриса.
Фарш нужно выложить на ладонь, готовую начинку положить внутрь, скрутить котлету и обвалять в панировочных сухарях. С обеих сторон котлеты обжарить до золотистой корочки.
После обжарки на сковороде котлеты нужно поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
"Аппетитные котлетки готовы", – резюмировала Саливанчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.