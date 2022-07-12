"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт

"Уверена, что каждая из вас сможет повторить этот рецепт и попробовать [это блюдо] всей семьей", – отметила актриса.

Ингредиенты для теста: 350 г муки; 1 ст. л. сахара; ½ ч. л. соли; 150 г сливочного масла; один яичный желток; щепотка корицы по вкусу; 2–6 ст. л. воды (или молока).



Для начинки: 4–6 яблок (в зависимости от размера); 1 ч. л. корицы; 50 г сливочного масла; 2 ст. л. сахара.

Необходимо просеять муку, добавить сливочное масло для получения крошки, сахар, щепотку корицы, ½ ч. л. соли и яичный желток. Замесить до однородной консистенции.

Если одного желтка будет недостаточно и тесто получится недостаточно эластичным, добавить к тесту 2–6 ст. л. воды или молока.

Из готового теста сформировать шар, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут. Яблоки порезать на кусочки. Разогреть сковороду и растопить 50 г сливочного масла, добавить сахар. Как только он растопится, выложить на всю поверхность равномерно кусочки яблок. Добавить корицу и тушить яблоки в течение 3–5 минут, периодически помешивая.

Заранее подготовленное тесто раскатать и выложить равномерно в форму для запекания, прижимая к бортикам. Карамелизированные яблоки распределить равномерно по форме с тестом. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить пирог на 45 минут. Готовый тарт во время охлаждения загустеет и приобретет необходимую консистенцию.

"Вкусно и просто", – добавила Саливанчук.

View this post on Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)