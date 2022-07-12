Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2022
 
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"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт

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Тарт подается охлажденным
Тарт подается охлажденным
Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Анна Саливанчук 11 июля в Instagram показала, как легко приготовить яблочный тарт.

"Уверена, что каждая из вас сможет повторить этот рецепт и попробовать [это блюдо] всей семьей", – отметила актриса.

Ингредиенты для теста: 350 г муки; 1 ст. л. сахара; ½  ч. л. соли; 150 г сливочного масла; один яичный желток; щепотка корицы по вкусу; 2–6 ст. л. воды (или молока).

Для начинки: 4–6 яблок (в зависимости от размера); 1 ч. л. корицы; 50 г сливочного масла; 2 ст. л. сахара.

Необходимо просеять муку, добавить сливочное масло для получения крошки, сахар, щепотку корицы, ½  ч. л. соли и яичный желток. Замесить до однородной консистенции.
Если одного желтка будет недостаточно и тесто получится недостаточно эластичным, добавить к тесту 2–6 ст. л. воды или молока.

Из готового теста сформировать шар, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут. Яблоки порезать на кусочки. Разогреть сковороду и растопить 50 г сливочного масла, добавить сахар. Как только он растопится, выложить на всю поверхность равномерно кусочки яблок. Добавить корицу и тушить яблоки в течение 3–5 минут, периодически помешивая.

Заранее подготовленное тесто раскатать и выложить равномерно в форму для запекания, прижимая к бортикам. Карамелизированные яблоки распределить равномерно по форме с тестом. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить пирог на 45 минут. Готовый тарт во время охлаждения загустеет и приобретет необходимую консистенцию.

"Вкусно и просто", – добавила Саливанчук.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: молоко, яблоки, актриса, сахар, продюсер, Анна Саливанчук, рецепт, пирог, рецепты, масло
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