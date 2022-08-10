Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво

"Перед тем как вы напишете в комментариях, что традиционный борщ вкуснее, я скажу: "Да, традиционный стоит всех наград в мире". Но я шеф. Моя задача – сочетать вкусы и рекомендовать вам новые рецепты от души. (...) Это мой авторский борщ, и я рекомендую хотя бы разок его приготовить", – написал он.
Ингредиенты для бульона: 2,5 л воды, утиная ножка – 1 шт., чернослив – 100 г, чеснок – 1 зубчик, перец горошком – 4 шт, лавровый лист – 1 шт.
Ингредиенты для борща: заправка свекло-томатная, консервированный нут – 150 г, капуста – 100 г, свекла — 1 шт. (маленькая), соль, перец, зелень.
Для приготовления бульона утиные ножки с черносливом и специями залить водой, поставить на плиту, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить три часа.
В бульон добавить заправку, нут, капусту и еще немного свежей свеклы. Варить еще 20–25 минут. Подавать блюдо горячим и с зеленью.
Хименес-Браво отметил, что нутом он заменил картофель.
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1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.