Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво

Борщ нужно подавать горячим и с зеленью Фото: depositphotos.com

"Перед тем как вы напишете в комментариях, что традиционный борщ вкуснее, я скажу: "Да, традиционный стоит всех наград в мире". Но я шеф. Моя задача – сочетать вкусы и рекомендовать вам новые рецепты от души. (...) Это мой авторский борщ, и я рекомендую хотя бы разок его приготовить", – написал он.

Ингредиенты для бульона: 2,5 л воды, утиная ножка – 1 шт., чернослив – 100 г, чеснок – 1 зубчик, перец горошком – 4 шт, лавровый лист – 1 шт.

Ингредиенты для борща: заправка свекло-томатная, консервированный нут – 150 г, капуста – 100 г, свекла — 1 шт. (маленькая), соль, перец, зелень.

Для приготовления бульона утиные ножки с черносливом и специями залить водой, поставить на плиту, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить три часа.

В бульон добавить заправку, нут, капусту и еще немного свежей свеклы. Варить еще 20–25 минут. Подавать блюдо горячим и с зеленью.

Хименес-Браво отметил, что нутом он заменил картофель.