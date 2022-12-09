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Шустер о предельной цене на нефть: Это сильно не ударит по России. Будут найдены обходные пути через Китай, Индию, Индонезию

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Шустер: Я все равно убежден, что российская экономика обречена. И даже не столько потому, что они не будут получать деньги от углеводородов, а потому, что они не развиваются
Шустер: Я все равно убежден, что российская экономика обречена. И даже не столько потому, что они не будут получать деньги от углеводородов, а потому, что они не развиваются
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Разница между рыночной ценой на российскую нефть Urals и предельной стоимостью, которую установили Евросоюз, страны "Группы семи" и Австралия, небольшая, поэтому ограничение не нанесет значительного удара по России.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер. 

"Установлен потолок – $60 – на танкерную нефть, на российский бренд Urals. Ну, будем называть его российской нефтью. Это нефть, которая перевозится по морям и океанам. $60 – это примерно то, что она стоит сейчас. Польша настаивала на том, чтобы потолок был установлен $30. Я понимаю Польшу. Потому что Польша хотела очень жестко наказать Россию. Но себестоимость производства российской нефти – это примерно, судя по разным источникам, от $20 до $40 где-то за баррель. Я не эксперт в нефтегазовой отрасли, но я читал, что это от $20 до $40, – сказал Шустер. – Это не ударит сильно по России. Это очень сильно не ударит по России. Потому что разница в сегодняшней цене на рынке и в этом потолке – она очень небольшая. Она реально очень небольшая. Россия будет продолжать". 

Он предположил, что страны ОПЕК не примут решение об увеличении объемов добычи нефти. По информации Reuters, на заседании стран ОПЕК 5 декабря решили не реагировать на ценовой потолок для российской нефти и оставили объемы добычи прежними. 

По мнению Шустера, чтобы компенсировать возможный недостаток нефти на рынке, Западу придется ослабить санкции против Венесуэлы. 

Телеведущий не считает, что доходы РФ от продажи углеводородов сильно уменьшатся из-за ограничения цены на нефть, но он уверен: российская экономика обречена из-за отсутствия развития. 

"Будут найдены обходные пути через Китай, через Индию, Индонезию, через другие страны. Вот даже посмотрите на банковский сектор. Банковский сектор – это хорошее зеркало. То есть ввели санкции. Европейские банки и американские банки закрылись для России, по большому счету. От этого выиграли другие банки. Есть и Китай, есть и Индия, есть страны Залива, есть, наконец, Казахстан, Кыргызстан и так далее. И эти банки, конечно, этим воспользовались. То есть свято место пусто не бывает. Да, я все равно убежден, что российская экономика обречена, но она обречена в долгосрочной перспективе. И даже не столько потому, что они не будут получать деньги от углеводородов, а потому, что они не развиваются. Понимаете? Они просто вообще не развиваются. Это ни в какой отрасли. У них ничего нет, они не в состоянии ничего создать. Лучшие кадры у них уехали, убежали: кто – от мобилизации, кто – вообще от этого режима. Новые кадры хорошие производить они не могут", – подчеркнул Шустер. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный "потолок". По его мнению, баррель Urals должен стоить менее $30.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, санкции, экономика, Венесуэла, нефть, ограничения, цена на нефть, Urals, углеводороды
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