Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит

Шустер: Российская экономика обречена в долгосрочной перспективе. Даже не столько потому, что они не будут получать деньги от углеводородов, а потому, что они не развиваются Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первая волна шаманов, которых привез Шойгу, предсказала быструю победу Путину. Это оказалось неправдой, и Путин от них избавился

– Савик, добрый вечер.

– Здравствуйте. Спасибо тем, кто нас смотрит. Я всех обнимаю и сердцем с вами.

– Савик, начнем с нашего традиционного вопроса. Какая самая важная новость последних дней, на ваш взгляд?

– Я хочу занять несколько минут и прочитать две новости, которые меня поразили. Не столько они важные, сколько меня поразили.

– Пожалуйста.

– я читаю новость "Радио Свобода". "Несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых жиных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах". Полиция Чехии утром в пятницу, то есть сегодня, сообщила о получении украинским консульством в Брно пакета, похожего по характеристикам на тот, который на днях взорвался в украинском посольстве в Мадриде. "Из-за возможной угрозы были эвакуированы дети из ближайшего детского дома. В посылке была обнаружена ткань жиного происхождения". Министр Дмитрий Кулеба сказал, что это хорошо спланированная кампания террора, но я считаю, что глаза жиных – это очень характерная черта нынешнего режима в Кремле.

Еще одна новость. Это российский сайт "Подъем". "Духи древних предков должны защитить солдат от HIMARS. Сейчас эти юрты установлены в Ростове. Такие шатры 16 веков назад использовали для военных походов. В Ростов направлены три юрты. Это кочевой дом воинов-гуннов. Ну, "воинов"... Это варвары. Это первая волна варваров, которая вбила, можно сказать, последний гвоздь в Римскую империю. Это они пришли из евроазиатских степей, они были чудовищно жестокими. Но они считались климатическими мигрантами. В том смысле, что они все время шли в сторону плодотворных земель. Но все, что они видели, что встречалось на их пути, полностью уничтожали. Так шаманы будут проводить обряды для тех, кто находится [в зоне боевых действий], с тем, чтобы бойцы смогли защитить себя от HIMARS. Потому что они называют HIMARS химерами. Если химера идет, духи просыпаются и защищают их от HIMARS. Если мы возьмем это вместе с глазами жиных, то мы понимаем, с кем имеем дело. Как в книге "История Средневековья" очень хорошего историка Дэна Джонса.

– Про современную Россию?

– Да, это и есть современная Россия. Вот вам портрет России XXI века. Больше ничего я добавить к этому не могу.

– Я могу добавить. Они же там за скрепы, за православие, за попов своих топят. А какие шаманы, какие гунны? Они что-то там перепутали? Чего они попов на передовую не посылают, чтобы они там от HIMARS защищали? Тем более, у них там попы в званиях генеральских, полковничьих…

– Во-первых, это же не совсем православная армия. Это все же многоконфессиональная армия, можно сказать: там и мусульмане, и представители языческих религий – посылать туда представителей православной церкви было бы не совсем... Это не поднимало бы достаточно боевой дух. Я думаю, что деятели православной церкви используются в других целях.

– Я с вами не соглашусь. Да, представители разных религиозных конфессий, направлений в армии РФ представлены, но воюют-то они за русские скрепы, которые базируются на православии, на московских попах. Одна из неотъемлемых скреп – это храмы, которые они строят. В том числе храм министерства обороны России. Ну вообще же бред, казалось бы.

– Да. Это самое великое достижение министра обороны Шойгу. Да, он был открыт с помпой. Если я не ошибаюсь, они расплавили какое-то количество захваченных немецких или разбитых советских танков во время войны 1941–1945 годов – и этим металлом расстелили поверхность у входа в храм. То есть этот металл как бы дышит, в нем есть какой-то дух – не знаю – таинственной победы. Что касается православной церкви... Православная церковь с точки зрения Путина – это государственная корпорация, которая его обслуживает. И патриарх Кирилл – это директор этой корпорации, который подчиняется Путину. И поэтому он благословляет Путина, он благословляет эту войну, он благословляет всех воинов, которые на эту войну идут. Он оправдывает все эти убийства каким-то образом. Непонятно, по каким канонам это можно оправдать. Ну так построено это.

Когда я разговаривал с одним представителем РПЦ (это было в самом начале войны), тоже был в недоумении: как можно совместить шаманов, духов, христианство. И он произнес правильное слово: проблема двоеверия. Это момент перехода от язычества к христианству. Это еще Киевская Русь. Добавьте еще 70 лет коммунизма, то есть воинствующего атеизма. И что в головах у людей? Это же очень характерная смесь, которая издает очень характерный запах.

– Савик, а Путин каким богам поклоняется? Может, с кем-то он разговаривает, советуется?

– Ну, есть такие разговоры, и достаточно серьезные люди об этом говорят. В программе Марка Фейгина я слышал это и от Валерия Соловья, и от других людей. Первая волна шаманов, которых привез Шойгу, предсказала быструю победу Путину. И это оказалось неправдой. И Путин от них избавился. Я не знаю, физически или…

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Он расстрелял этих шаманов или сжег?

– Что-то в этом роде. В общем, не знаю. Потом появились какие-то новые шаманы. Но я думаю, что Путин точно не христианин. Это я могу сказать с уверенностью. Я думаю, что он человек настолько циничный, что в черную магию и шаманизм верит больше, чем во что-либо другое. Это уже духовная вырожденность. Я думаю, это надо уже описывать художественно, а не политически. Я не в состоянии больше обсуждать, что он думает, как думает, что планирует, зачем все начал, зачем продолжает, зачем совершает эти зверства, зачем посылает людей на войну, почему для него человеческая жизнь вообще ничего не значит. Анализировать это бессмысленно. С этим надо что-то делать, а анализировать – это мы уже все понимаем, нет секретов больше.

– Людмила Скоробогатых пишет нам: "Привет, Леся и Савик. Жду вашего эфира. Стараюсь не пропустить. Такое чувство, что вернулась "Свобода слова" Шустера в новом формате. Смотрим из Бэткониг, Германия. А мы из Мариуполя". Савик, мне многие пишут, что очень символичное перевоплощение вашей программы. По сути, всегда вечером в пятницу на всех экранах, на всех носителях много-много лет подряд украинцы смотрели "Свободу слова" Савика Шустера. И, собственно говоря, сейчас действительно получилось символично. Мы с вами когда выбирали пятницу, не думали даже об этом.

– Нет. Леся, люди каждую пятницу вообще-то видели молчащего меня. Я же в основном молчал.

– Какой сейчас бонус у людей: наконец-то они слышат ваш разговор и ваши мысли... Ну правильно Юлия Мостовая когда-то о вас написала: Савик Шустер – это человек с самым дорогим молчанием на украинском телевидении.

– Это правда.

– Теперь другие времена. Пора говорить, и говорить громко.

– Да.

– Как фильм "Король говорит". Давайте двигаться дальше по московским попам. Я начну со скандалов. Первый скандал: Московский патриархат в Украине... Вчера президент Зеленский сказал, что СНБО наконец-то предлагает правительству и парламенту запретить деятельность Московского патриархата в Украине. Кроме этого, проверить законность их пребывания в Киево-Печерской лавре. То есть филиал ФСБ РФ наконец-то в Украине будет закрыт. Что вы об этом думаете?

– Наверное, это один из самых трудных вопросов. Понимаете, как я уже вам говорил, я не человек ни одной монотеистической религии. Я интересуюсь многими религиями, но сам себя не могу назвать верующим человеком. Я верю во Вселенную, к примеру, я верю в какие-то физические силы, я понимаю, что в какой-то год у меня в Италии урожай оливок лучше, Луна такая-сякая... Виноград от этого становится... Качество вина такое-сякое... Но религия... Я ее изучаю, но сам ее чувствую как студент, скажем так. Я не являюсь прихожанином той или иной церкви. Поэтому мне этот вопрос очень сложен. Главное – не раскалывать украинское общество.

– Можно, я вам помогу, Савик?

– Да, помогите.

– Я вас не прошу комментировать религию. Мой вопрос давно не о религии, а о государственной безопасности Украины. Тем более во время широкомасштабной войны. И о политике. Потому что Московский патриархат и его деятельность в Украине – это не про религию. Собственно говоря, обыски, которые СБУ сегодня проводит, то, что они находят, подтверждает это просто на 100%. Я уже не говорю про то, сколько там российских паспортов, рублей, литературы с прославлением [России], с методичками по российским нарративам. В этих "храмах господних" – чистый Содом и Гоморра. Вы видели этих попов московских с мальчиками несовершеннолетними? Ну как это?

– Это чудовищное преступление, это грех. И эти люди должны быть арестованы, осуждены. О них надо рассказать всю правду. Я боюсь только одного... Идет война, информация раздроблена. Люди получают больше информации друг от друга, чем из каких-то источников более-менее проверенных. Как вирус мутирует, так и слухи превращаются в другое, третье, четвертое, пятое. То есть это надо делать очень деликатно... Я понимаю, что это из другой оперы… Депутат Костенко, важный человек в парламенте, говорит: "Я был в Херсоне, люди меня дергают, хватают за руки и спрашивают: "Почему вы нас так быстро сдали?"

– Вы имеете в виду нардепа от "Голоса" Романа Костенко, "киборга"?

– Ну да. Он не раз был у меня на "Свободе слова". Значит, им отвечают с Банковой: "Сейчас не время. После войны разберемся, кто предатель, если были предатели, или это было халатное отношение". Почему сейчас не время? Почему некомпетентные люди или предатели должны продолжать сидеть на своих местах во время войны? Не понимаю. Наоборот, это дает народу уверенность в том, что власть стремится к победе так же, как и весь народ. В любой войне, в любом конфликте в истории человечества были предатели, были некомпетентные люди. Почему не время сейчас говорить о том, кто предал? Или если не предал, то ошибся. Почему так произошло? Нормальный вопрос.

Я возвращаюсь к церкви. Если церковь во главе с ФСБшниками занимается антиукраинской пропагандой и настраивает народ против Украины, этих людей надо задержать, убедить прихожан этой церкви, чем занимаются эти так называемые священники, что они к вере никакого отношения не имеют, они – агенты, подрывники, реальные враги Украины. Это надо делать правильно, это надо делать обдуманно, это нельзя делать заявлениями налево и направо. Я вам сейчас откровенно скажу: я всегда боялся затрагивать религиозные темы. Потому что понимал, что они взрывоопасны, могут расколоть людей по-настоящему. Языковой вопрос раскалывал в свое время очень сильно. Любая программа на тему языка раскалывала. Тема веры раскалывает еще больше. Она самая опасная из всех тем.

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– Я вас понимаю. В Конституции написано: Украина – светское государство, и вопросы религии отделены от государственного управления. Государство не вмешивается в эти вопросы. Но речь же идет о том, что московская религия начала вмешиваться в вопросы Украины, чтобы она потерпела поражение от государства, которое московская религия представляет. Вот в чем дело. Речь идет о том, что они раскалывают страну. Эти попы начали лезть не в свои религиозные вопросы, а в вопросы украинской государственности. Я понимаю, о чем вы говорите. Еще, в конце концов, остались люди в приходах православной церкви Московского патриархата. Но, мне кажется, нужно с прихожанами работать и объяснять, что делают их священники, чем занимается эта церковь. Чтобы люди просто знали и принимали осознанные решения. Оттуда надо бежать – это чистый филиал ФСБ.

– Совершенно верно. Надо разговаривать с паствой. А сейчас мы понимаем, как сложно в Украине доносить информацию... Люди выживают. Поэтому мне кажется, что надо быть очень тонкими, очень осторожными, очень глубокими в таких вопросах.

– Савик, вы видели, как в Facebook и Telegram отреагировали на возможный запрет Московского патриархата? Появилась куча мемов о том, что Зеленский выполнил предвыборные обещания Порошенко. Он у него выдернул главный избирательный козырь, и теперь "армия, мова, віра" – то, что реализовывает Зеленский.

– Ну да, это хороший мем. У Порошенко тогда не было такой необходимости. Хотя, я думаю, и тогда уже Московский патриархат действовал против Украины.

– Конечно.

– Благодаря Порошенко украинская церковь получила независимость. Это важный момент для Украины. Но надо было сразу тогда разбираться с Киевской лаврой. Киевская лавра – это символ православия. Нельзя просто так, знаете, рубить с плеча. Это тонкая материя. Возьмем ту же католическую церковь. Во время Второй мировой войны она не творила ужасы? Какие-то ее части, не все, но, скажем, германская католическая церковь не очень сильно защищала евреев от массовых убийств. Несмотря на то, что говорит папа римский, который говорит, что если мы возьмем случаи педофилии, то, по статистике... Я не знаю, почему он привел эту статистику. Он не сказал "педофилия", сказал "насилие над детьми". Значит, это происходит в 46% случаев в семьях или общинах. Немножко ниже процент – в спорте. И всего лишь 3% – в церкви. Что значит "всего лишь"? Это же, в общем-то, до фига, извините. То есть церковь должна стыдиться. Да, и она стыдится, она молится, она замаливает грехи. Но безгрешных нет. А что касается предателей во время войны, то это самое опасное явление, которое только может быть. Предателей надо вычищать безжалостно где бы они ни находились.

– Савик, подниму вам настроение – прочитаю комментарии. Пользователь Лестница Стремянка: "Для меня на самом деле такая честь – смотреть вас... Никогда не подумала бы, что можно будет однажды задать вопросы господину Шустеру". Можете задавать. Обязательно зачитаем. И Савик на них с удовольствием ответит.

– Лестница Стремянка, не обязательно "господин" – можно просто "Савик".

– Вы уже на короткой ноге, к концу эфира будете пить на брудершафт такими темпами... Савик, перейдем ко второму скандалу, который буквально сегодня разгорелся. Один из ведущих телеканала "Дождь" Алексей Коростылев, призывая семьи мобилизованных россиян и самих военных писать на их редакционную почту, чтобы сообщать о каких-то проблемах, с которыми они сталкиваются, сказал, что телеканал помогает российским военнослужащим, которые воюют против Украины с оснащением на фронте и еще с какими-то вопросами. Гром среди ясного неба. Это признание вызывает оторопь, учитывая, что телеканал "Дождь" позиционирует себя как телеканал независимый от российской власти, поддерживающий Украину. Телеканал достаточно быстро дистанцировался от ведущего, заявив, что его увольняют. Сейчас телеканал "Дождь", я так понимаю, базируется в Латвии, Грузии и еще в одной европейской стране...

– Они же несколько недель назад открыли громко редакцию в Амстердаме.

– Латвия, Грузия и Нидерланды. Я так понимаю, что Литва уже начинает проверку сотрудников телеканала "Дождь" на предмет действий в поддержке войны России против Украины. Что вы скажете, Савик?

– Будем продолжать тему Московского патриархата?

– А я не знаю.

– Ну это же примерно то же самое.

– Это звенья одной цепи?

– Ну это примерно… Либо дурак, либо внедренный. Это звучит достаточно часто от россиян, которые, в общем-то, этой войны не хотели. Странная у них позиция: мобилизованные протестуют, потому что у них нет одежды, нет оружия, они живут в скотских условиях... А мы говорим: "Извините, нам совершенно неважно, в каких условиях они живут. Если их одеть, обуть и дать им хорошие автоматы, они пойдут убивать украинцев? Это так? Ну тогда извините". С одной стороны, это глупая, но с другой стороны, это очень вредная позиция. Мне жаль, что это произошло на телеканале "Дождь", я вам скажу правду. Там есть создатели, главные действующие лица – я их неплохо знаю – люди, во-первых, добрые, во-вторых, точно абсолютно против этой войны... Им стыдно за то, что страна, в которой они родились, осуществляет это бесчеловечное, абсолютно варварское действие в Украине. А тут такое. Ну что я могу сказать? Либо дурак, либо предатель.

У меня, когда я руководил всякими информационными структурами на "Радио Свобода", НТВ, не было случаев, чтобы ведущий внезапно вышел и сказал что-то, что вообще неприемлемо с точки зрения гуманной, человеческой. В принципе, людей надо выбирать правильно. Потому что прямой эфир – это большая ответственность. И людей, которым ты даешь право выступать в прямом эфире и вести эфир, – это очень большая ответственность редакторов и руководителей. Я абсолютно уверен, что многие из руководителей эту позицию не разделяют. Но они совершили ошибку, которая в данной ситуации приравнивается к преступлению, к сожалению. Это больше чем ошибка. Но что делать?

Фото: Шустер online / Facebook

– Давайте поговорим о Байдене. Он вчера сделал очень интересное заявление, сказав, что готов к переговорам с Путиным, но при условии, что Путин выводит все свои войска с территории Украины. Песков отреагировал, сказав "да, конечно", только выводить они ничего не собираются.

– Леся, я слова Байдена воспринял иначе. В последнее время мы все время слышим, что Кремль стремится к переговорам. Байден сказал: ни фига подобного. Никуда он не стремится и никакой позиции у них нет, и никаких переговоров они не хотят. Но я, если вдруг они поймут и выведут войска, поймут, что будут условия серьезные, я готов с ним говорить. Но Путин к этому совершенно не готов, продолжает варварские действия. Он так это и назвал: варварские действия в Украине, он совершает военные преступления. Самое главное, с моей точки зрения, что Байден сказал: он себя поставил в ситуацию, из которой мы не знаем, как он выйдет, и он не знает. Конечно, Байден как президент, государственный деятель говорит: "Если Путин придет и скажет, что прекращает огонь и выводит войска из Украины, – давай говорить". Но это же непростой разговор. К нему надо подходить цинично в каком-то смысле. Тема репараций – это же сложнейшая тема. Россия должна заплатить. Ее народ даже не знает, что она натворила в Украине. Рано или поздно надо будет рассказать народу, что вы на протяжении десятилетий будете платить за то, что натворили в Украине. Какие могут быть переговоры без этой темы? Никакие переговоры невозможны. Я как-то в истории не припомню, чтобы Россия когда-нибудь кому-то что-то выплачивала.

– Платили дань татаро-монголам. Если приходит кто-то сильнее, чем они, и еще более жестокий, чем они, – они на задние лапы садятся и платят.

– Ну тогда они платили... Даже возьмем ельцинскую Россию. В 1992 году они провозгласили себя правопреемниками Советского Союза. КПСС натворила очень много преступлений. Степан Хмара – простой пример. Он просидел столько лет. Он какую-то компенсацию за то, что с ним и его семьей сотворили, получил от правопреемника Советского Союза?

– Германия до сих пор выплачивает еврейским семьям.

– Да, Германия до сих пор выплачивает.

– Пользователь Всем Добра пишет: "Чечне платит Россия сейчас".

– Чечне Россия не платит – Чечню Россия подкупает. Это совершенно разные вещи. При этом Россия подкупает не Чечню, а Кадырова и его окружение. Давайте не путать термины. Это цена лояльности Кадырова. Кадыров никогда не говорил "я солдат России". Он всегда говорил, что он – солдат Путина. И за то, что он солдат Путина, он от Путина получает эти деньги. Точка.

– Да, Савик, я вас перебила. По поводу Германии, которая выплачивала.

– Германия выплачивала, и выплачивала долго, и выплачивала всем. Ну, во-первых, Германия согласилась с тем, что она натворила. Большинство германского общества знают, что такое был национал-социализм и что нацисты сотворили в Европе. И не только с евреями, но и многими другими, включая славян, Россию, Францию и так далее. Деньгами не окупишься – надо еще вину признать. Я три года назад слушал выступления одного парламентария из Индии, который приехал в парламент Британии, а потом выступал перед студентами в Оксфорде. И он сказал: "Британия, мы от вас денег не хотим. Мы от вас хотим извинения за те преступления, которые вы совершили в Индии в годы колонизации".

– Извините, Савик. Можно ли считать своего рода извинением Британии перед Индией то, что нынешний премьер-министр Британии родом из Индии?

– Ну, он не совсем родом из Индии, но окей...

– По происхождению.

– Да, из индийской семьи... Я бы не сказал, что это извинение. Это какая-то историческая справедливость – представитель колонизированного когда-то народа становится премьер-министром Британии.

– Символ какой-то есть в этом, правда?

– Да, это, несомненно, символ, вы совершенно правы. Мы настолько в этой войне и этих бедах, что даже не замечаем такие значимые события, которые происходят на наших глазах.

– В предыдущем эфире вы сказали, что нужно готовиться к 5 декабря, так как страны G7 и Евросоюз должны ввести лимит цен на российскую нефть. На сегодняшний момент США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Насколько это важно? Лишится ли Россия сумасшедших доходов... Получается так, что Евросоюз сегодня является спонсором спонсора терроризма.

– Да.

– Плюс еще интересная тема с Венесуэлой. Я так понимаю, что размораживание отношений для того, чтобы оттуда энергоносители брать.

– Есть и такое. Надо смотреть рационально и цинично на вещи. Установлен потолок на танкерную нефть, на российский сорт Urals в размере $60 за баррель. Это примерно столько же, сколько она стоит сейчас. Польша, например, настаивала на том, чтобы потолок был установлен на уровне $30. Польша хотела жестко наказать Россию. Но себестоимость производства российской нефти – это, по разным источникам, от $20 до $40 за баррель. Значит, Европейский союз вводит эмбарго на доставку на свою территорию танкерной российской нефти. Плюс запрещает европейским фирмам страховать, перевозить, заключать контракты выше этой цены. Что в итоге получится? На днях должно состояться очередное заседание ОПЕК. Но я не думаю, что что-то изменится в позиции Саудовской Аравии – она не выпустит на рынок больше нефти. Приходится размораживать Венесуэлу. С точки зрения гуманитарной, жалко: это диктаторский режим. Но чтобы компенсировать возможный недостаток нефти на рынке, эта нефть размораживается. То есть санкции частично снимаются. Но это не ударит сильно по России. Разница в сегодняшней цене на рынке и в этом потолке очень небольшая. Но Россия не будет получать денег от Европы. А с февраля уже и за нефтепродукты, то есть дизель и так далее. Но это долгосрочная история.

Польша может вступить в войну против России. У Польши вполне боеспособная армия. И сейчас польская армия, видя, в каком состоянии российские военные, не сильно и побаивается

Экономическая ситуация требует совершенно отдельной дискуссии. Европейский союз, Соединенные Штаты и Великобритания создают проукраинский треугольник. Тут нет никакого сомнения. Несмотря на то, что в 27 странах Евросоюза есть разные позиции, но главный вектор остается. Но в экономике между Европейским союзом и Соединенными Штатами реальный конфликт. Законопроект Байдена, который был проголосован в Конгрессе, прошел через Сенат и уже подписан президентом, – Inflation Reduction Act. Имеется в виду уход от парниковых газов, поощрение "зеленой" энергетики и вообще всего, что связано с "зеленой" энергетикой. Получается, что Соединенные Штаты будут субсидировать те отрасли своей промышленности, которые будут переходить на "зеленую" энергетику или будут способствовать переходу на "зеленую" энергетику. Иными словами, электромобиль, который собран в Северной Америке, будет освобожден от налогов примерно на $7,5 тыс. за машину. А европейские электромобили – нет. Таким образом, они уже на рынке проигрывают. Европа в трудной энергетической ситуации. Большие европейские компании уже предпочитают вкладывать в Америку. Там легче. Плюс все эти субсидии, возможности... В принципе, это экономический протекционизм. Европа считает, что он направлен против нее, потому что она теряет конкурентные возможности на американском рынке.

У Европы есть несколько планов ответа на это, но они все нереальные, с моей точки зрения, но, в принципе, это уже больше чем трения. Европейская экономика страдает, считает Европейский Союз, больше всего от российского вторжения в Украину, а Соединенные Штаты вводят еще субсидии на огромную часть своего производства и таким образом закрывают Европе рынок. Европа между двумя огнями. Найти уже где-то общее пространство для нахождения решения в экономической сфере – очень непросто.

– Савик, если до 5 декабря, до введения потолка цен на нефть, Россия от продажи энергоносителей получала в день порядка $800–900 млн…

– Да. Примерно.

– На сколько теперь эта сумма уменьшится?

– Я не думаю, что сильно уменьшится. Во-первых, будут найдены обходные пути через Китай, через Индию, Индонезию, через другие страны. Банковский сектор – хорошее зеркало. Ввели санкции, европейские и американские банки закрылись для России, а от этого выиграли другие банки.

– Каждый пятый валютный счет в России – теперь в юанях.

– Есть и Китай, и Индия, страны Залива, есть, наконец, Казахстан, Кыргызстан. И эти банки, конечно, этим воспользовались. Я все равно убежден, что российская экономика обречена, но она обречена в долгосрочной перспективе. И даже не столько потому, что они не будут получать деньги от углеводородов, а потому что они не развиваются. Ни в какой отрасли. У них ничего нет, они не в состоянии ничего создать. Лучшие кадры уехали, убежали: кто – от мобилизации, кто – от этого режима. Новые кадры хорошие производить они не могут...

– А как же "Сколково"?

– "Сколково" – это вообще...

– Медведев туда положил миллиарды, триллионы.

– "Сколково" – вторая Силиконовая долина таким же образом, как российская армия – вторая армия в мире.

– Хорошо.

– Это то же самое. (Смеется). Руководители все по блату. Реальных ученых там нет. Россия экономически превратится в какую-то Уганду. Или даже Уганда ее опередит. Но это со временем. Но сама политика санкций и таких ограничений, потолков – в принципе, не столь эффективна, как мы видим. Все, что мы обсуждаем с вами вообще в последнее время, – это все беспрецедентные события. Этого никогда не было. Поэтому это все пробы и ошибки. Попробовали это – не работает. Попробуем это – не работает... Пока они получают достаточно денег… Их можно называть коспонсорами терроризма.

– США не захотели, по крайней мере пока, признавать Россию страной – спонсором терроризма. Но в Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Что это будет значить и на что это повлияет? И как после этого себя Пригожин будет чувствовать?

– Ну я думаю, достаточно плохо. Потому что они будут приравнены к "Аль-Каиде", к "Исламскому государству" и другим террористическим организациям. В принципе, они будут в [розыскной базе] Интерпола все. И передвигаться никуда не смогут. При любом задержании они будут считаться террористами, никто не будет с ними обращаться как с военнопленными. Это уже окончательное клеймо. С моей точки зрения, признание террористической организацией – это существенно, это важно. Так же, как было бы важным признание России не спонсором терроризма, а террористическим государством.

– ФБР на днях объявило Пригожина в розыск и объявило награду за его голову $250 тыс.

– Нет, я не видел. Неужели?

Фото: Шустер online / Facebook

– Да.

– Точно?

– Да.

– А чего им понадобился Пригожин? Я такие вещи не понимаю. А за голову Путина?

– Ну дороже, наверное. Ну мало как-то.

– Да. Ну 500 тысяч можно. Ну если уж так идти.

– То есть вы бы за него 500 тысяч дали?

– Так у меня их нет. Но я одолжил бы.

– Ну ради такого дела.

– Я бы взял кредит. Но по возрасту уже не дают. Я вообще в эти [награды] за голову не верю. Потому что это все фигня. Есть одно решение, к которому рано или поздно придется прийти. Мы можем говорить с утра до вечера. То есть европейцы, НАТО. Очень сложно найти общее решение. Очень сложно за круглым столом договориться о чем-то. Но Столтенберг показывает фотографии ночного Киева 30 министрам иностранных дел, плюс министр Кулеба был там. Он показывает эти страшные фотографии Киева. Это реально. Это голливудская картинка ужасов. Каждый из лидеров – Макрон, Шольц, Байден – говорят, что совершаются военные преступления, что идет убийство детей, изнасилование женщин. То есть рано или поздно все равно придется освобождать Украину вместе с украинцами. Хорошо, президент Байден пообещал американским избирателям, что нога американского солдата не ступит на украинскую землю. Я думаю, что это обещание пора отозвать и сказать: "Друзья мои, я не думал, что в XXI веке такой уровень варварства может существовать. Поэтому американская нога ступит на украинскую землю". А как это он говорит: "Победа России невозможна"? Секундочку, если Россия разбомбит всю инфраструктуру Украины, то что Украина будет делать? Вы этого момента ждете?

– Кстати, на днях замминистра обороны Польши сказал, что он оценивает вероятность вступления Польши в войну как крайне высокую. И в Литве контингент НАТО, который там базируется, с состояния учебного на днях перевели в состояние боевой тревоги.

– Ну я думаю, что Польша это может сделать. У Польши вполне боеспособная армия. И сейчас польская армия, видя, в каком состоянии российские военные, не сильно и побаивается. Литва, Польша, Латвия, Эстония, Румыния – это страны, которые прекрасно понимают угрозу. Особенно балтийские страны. Но если мы говорим конкретно о Польше, то я думаю, что там терпение может лопнуть. Для этого есть в том числе и практические причины. Значит, 6,5 млн перемещенных людей внутри Украины. И 8 млн беженцев вне страны. То есть 14,5 млн судеб. Мы же о людях говорим. Тут еще планы разрушить всю инфраструктуру и заморозить оставшихся в Украине людей. С точки зрения прагматической, Польша получит еще одну волну беженцев – 1–2 млн. С другой стороны, мы получим в Европе диктатора, который будет танцевать на наших трупах. Это совершенно не вписывается в контекст. Поэтому я думаю, что все равно рано или поздно НАТО придется войти в Украину. Чем раньше они это сделают, тем лучше, тем меньше жизней будет потеряно. Я не вижу другого выхода.

Мы говорим: Украина должна начать наносить удары по российской военной инфраструктуре. Правильно, должна. И ей эти средства должны быть предоставлены. Но этого все равно недостаточно для победы. Потому что победа не может быть только военной. Она должна еще быть политической. Потому что если [в России к власти] придет военная хунта, то эта война не прекратится никогда. Это гунны, варвары. Ну что делать с варварами? Надо защищаться вместе. Потому что варвары нас завоюют.

– Вы сказали про фотографии, которые Столтенберг показывал на саммите НАТО. Вчера мэр Киева Виталий Кличко, как раз по поводу последствий обстрелов России, сказал на самом деле страшную вещь: если Киев на сутки погружается в блэкаут во время мороза, то Киев остается без отопления до весны. Потому что порвутся все трубы и коммуникации.

– Да, это, к сожалению, так. Мы неплохо знаем Виталия Владимировича: он словами не бросается. В принципе, так оно и есть. Это нельзя допустить. По большому счету, Россия очень сильно протестует против интервью папы римского.

– О чеченцах и бурятах?

– Да при чем тут чеченцы и буряты? Чеченцы и буряты – я думаю, наоборот, папа ошибся. Он дает интервью изданию в Соединенных Штатах, основанному иезуитами в 1909 году. Впервые вся редакция этого журнала встречается лицом к лицу с папой римским. Он сказал про бурятов и чеченцев. Я считаю, что это была очень неудачная фраза. Потому что вопрос звучал очень четко, вопрос звучал очень прямо: "Святой отец, вы противоречивы в ваших суждениях об Украине. Верующие вас не понимают. То вы говорите так, то вы говорите этак. То вы говорите "мир", то вы говорите "наемники". Может, вы нам разъясните позицию". Я весь его ответ пересказывать не буду, потому что он долгий. Но что я считаю важным? Он говорит: "Все хотят, чтобы я назвал фамилию "Путин". Но какая разница? Ведь все вы знаете, что это он. Я назову, не назову – какая разница?". И дальше последовала для меня лично очень важная фраза: "Кстати, в эти дни мы вспоминаем Голодомор. Мы вспоминаем геноцид, который Сталин сотворил в Украине. Это событие было предшественником того, что происходит сейчас". Почему весь хай поднялся: от российского посла в Ватикане до Лаврова? Именно из-за этого. Не думаю, что фраза про бурятов и чеченцев сильно затронула Кремль. Я думаю, им пофиг. А то, что папа сказал, что тот геноцид был предшественником этого геноцида. Если папа – между строк они читать умеют – это назовет геноцидом наконец – это уже другая категория. Нам уже не надо за Пригожина платить 250 тысяч, нам не надо, чтобы его "Вагнер" называли террористами, нам не надо, чтобы Россию называли спонсором терроризма. Это государство, которое осуществляет геноцид Украины и украинцев. И это есть такого уровня преступление, которое нуждается в немедленном прекращении, наказании.

Если в России шаманы защищают от HIMARS, то и Кириенко может стать президентом

– Это очень важная история. Нужно отслеживать заявления всех значимых людей из разных стран, которые понимают и называют вещи своими именами, используя термин "геноцид" по отношению к тому, что Россия творит в Украине. Вчера МИД Франции заявил, что начала работу комиссия по созданию спецтрибунала для преступников России. Для этого они привлекли европейских и украинских представителей.

– Не сильно верю в эту идею. Если я не ошибаюсь, Международный трибунал по военным преступлениям, то есть то, что мы называем Гаагским трибуналом, был создан в 1998 году. Украина и Россия не присоединились к странам, которые подписали это соглашение. Если я не ошибаюсь, Соединенные Штаты тоже. Я вам один пример приведу, который ваше, Леся, поколение точно не знает. Во время вьетнамской войны была своя Буча – деревня Майлай, где американцы сотворили примерно то же, что российские военнослужащие сотворили в Буче. В Америке был открытый процесс, который освещался на всю страну, – и военные были наказаны за это. Ну, окей, это я так, в скобках. Значит, сейчас Украина ассоциировалась к договору по Гаагскому трибуналу. Это будет сложно осуществить, потому что нам нужен Нюрнбергский процесс. Надо, чтобы там сидел Путин, Патрушев, чтобы там сидел весь Совет безопасности РФ. Надо, чтобы там сидели люди из Государственной Думы и Совета федерации. Сербы Милошевича передали трибуналу. Я пока не вижу той российской власти, которая может прийти и передать всю эту банду в Гаагский трибунал. Если на скамье подсудимых будут сидеть простые младшие офицеры – это незначимо. Там должны сидеть высокопоставленные военные.

Я верю в расследование военных преступлений, я сильно верю в то, что делает Bellingcat, и в то, что делают ребята из других организаций, что они собирают, систематизируют все преступления, совершенные на украинской земле. Но привлечение к ответственности за эти преступления – это немножко другое дело. Возьмем даже тот процесс, который прошел в Нидерландах, по малазийскому Boeing. Раскрыто было очень многое. И заочно были осуждены люди, была доказана их вина. И нидерландский суд обязал прокуратуру довести это до того уровня Кремля, где было принято решение. Но они были осуждены заочно. И что дальше? Я даже не знаю, что будет происходить. На основании этого решения суда они имеют возможность юридической претензии к России? Я понимаю, что жизни не возместишь, но тем не менее: [родственники жертв] имеют право взыскать деньги или какую-то плату, чтобы Россия несла за это ответственность? Я в этом не убежден. Я не очень в эту историю с трибуналом верю.

– Вы говорите, должны быть те, кто передаст Путина трибуналу. На этой неделе опять поднялась история с преемником Путина. И уже пошла новая фамилия. Я вам сейчас про нее расскажу.

– Кощей Бессмертный.

– Надеюсь, нет. Или хотя нет. У Кощея же были яйцо, иголка. Главное – найти. Смертный очень.

– Да.

– Значит, российские СМИ, Telegram-каналы и эксперты начали активно обсуждать кандидатуру Кудрина как кандидата в президенты на следующих выборах в России. Потому что Кудрин подал в отставку со Счетной палаты. Якобы либеральный человек, который все это время где-то был, но ни в чем таком большом замечен не был с точки зрения кровавых преступлений, который сейчас рассматривается, чтобы занять какую-то большую должность в "Яндексе". И его сейчас якобы братья Ковальчуки, то есть ближайшие люди к Путину, берут для того, чтобы его сделать еще кандидатом в президенты на случай, если нужно будет договариваться с Западом. Потом история не понятна: что будет с Путиным, будут ли ему какие-то гарантии. Второй кандидат, о котором на этой неделе сказал Илья Пономарев, – Кириенко. Что вы об этом думаете?

– Кудрин – из питерской команды. Я его немножко знаю, все-таки я в Москве работал. Он – так называемый сислиб, то есть системный либерал. Поэтому он компромиссная фигура, которая якобы может... Ну, у Кудрина харизмы нет. Я не могу себе представить выступление Кудрина даже в Георгиевском зале. Но это неважно.

– Слушайте, а Путина вы могли представить после Ельцина, громкого, большого медведя, харизматичного пьяницы?

– Верно. Не мог.

– Маленький, серый КГБшник.

– Да, не мог, правда. Кудрин хороший финансист, он в этом соображает. Я думаю, для Запада он был бы приемлемой фигурой. Для россиян, думаю, нет. Для нынешнего окружения Путина – точно нет. Я не думаю, что он с ними одной крови. И он не замешан во многих преступлениях, совершенных не только в Украине. Он не замазан вместе с ними. Кудрин – немножко как пластилин. Почему-то я не верю. С "Яндексом" он что-то может сделать, может реформировать, вывести на хороший уровень. А президентом России я его, честно говоря, не очень вижу. Но все может быть в этой жизни.

– Кудрин и киндер-сюрприз Кириенко.

– Кириенко – хитрый очень, хороший организатор. Но с моей точки зрения... Я не знаю, как бы мне это сказать... Если он вдруг станет президентом, то я сразу с ним испорчу отношения.

– (Смеется).

– С моей точки зрения, он немножко идиот. Его считают все креативным человеком. Ну ладно, он придумал иноагентов. Какая у Кириенко главная задача? Он должен найти внутреннего врага – тоталитарные государства должны находить врага народа. Ты можешь найти американский империализм, ты можешь найти японский милитаризм, но это не работает. Работает внутренний враг. пришел Горбачев, гласность появилась…

Фото: Шустер online / Facebook

– Развалилось.

– Внутренних врагов нет – и все развалилось. Нету врагов народа – и нету страны. Кириенко сейчас отвечает за создание врага народа. 1 декабря вступила в силу обновленная версия интерпретации "иноагента".

– Да?

– Сейчас это уже человек или организация, которая не то что получает деньги из Запада, но подвержена влиянию.

– Нет, Савик, у вас устаревшая информация. Я вам сейчас скажу, что такое иноагент. Иноагент – это человек, который давал интервью Дмитрию Гордону. У Макаревича решение суда есть, в котором сказано, что он – иноагент из-за интервью Дмитрию Гордону. Кстати, Дмитрий Гордон – первый гражданин не России в этом списке. Они там вообще с ума посходили.

– Да. Все правда. Но я говорю, что принята поправка, расширяющая понятие "иноагент". Если внезапно, дунул ветер с запада, которым подышали ЛГБТ на Западе, то вводится закон о немедленном надевании противогаза.

– (Смеется).

– Это будет следующий этап.

– Главное – чтобы не газовые камеры.

– В прошлом мой хороший приятель, с которым мы очень давно не виделись, Константин Яремчуков, генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты"… Ну, разные вещи о нем говорят. Я могу о нем говорить только хорошее. Значит, он говорит: "Если я утром захожу на сайт Центрального банка или министерства экономики и читаю там прогнозы Набиуллиной или Силуанова, и потом пишу статью, что у нас прогноз плохой, то я уже объявляюсь иноагентом, потому что я под влиянием сделал такой вывод". Доводится до абсурда. И Кириенко за это отвечает. Ну а как я иначе могу его назвать?

– Ну он способный, креативный.

– Слушайте, единственный внутренний враг может быть...

– Извините, Савик. Они же на этой неделе обсуждают возврат к смертной казни. А вы говорите "влияние"… У них там все круче.

– Пусть будет у них смертная казнь. Я бы дал совет Кириенко, если бы работал в его команде: "Давайте напечатаем листовку "Грабь награбленное" и эту листовку бросим в окопы российских солдат".

– (Смеется).

– Они немедленно покинут фронт и пойдут грабить награбленное. И у вас наконец появится враг народа. Но они же этого не могут. Они и есть грабители. Я считаю, что Кириенко – это немножко карикатурно. В России все карикатурно сейчас. Если шаманы отбивают HIMARS, то Кириенко может стать президентом. Но, знаете, не президентская это материя.

– Савик, ну слушайте...

– И тут вы скажете: Путин им не был. Тоже правда. Если Путин стал президентом – любой может стать.

– Да. В интервью Дмитрию Гордону бывший офицер КГБ Владимир Попов, который в советское время уехал в Канаду сказал, что он отводит Путину и этой войне время максимум до весны. Потому что – я цитирую: "Что будет с Путиным? Неожиданно заболел – и умер". Как вы считаете, реален такой срок?

– Может быть. Потому что, насколько я читаю, со здоровьем у него огромные проблемы. То же самое же было с Ельциным. Ведь когда передавалась власть, то должна была быть гарантирована безопасность всего окружения. И Тани Дяченко, и Юмашева.

– Так и было.

– Человек, который придет на место Путина, должен гарантировать безопасность людям, которые это все затеяли... Они могут отрицать это сколько хотят, но публично они это все заявили на заседании Совета безопасности, Государственная дума проголосовала. И Совет Федерации тоже. И все это надо будет отменять. Кудрину, например, надо будет все отменять. Ему надо будет говорить, что мы возвращаемся к конституции 2013 года. К той конституции, в которой Крым не является территорией РФ. Для этого надо иметь и Государственную Думу соответствующую, и Совет федерации. И вообще, может быть, надо новую конституцию в России принимать, чтобы изменить всю ситуацию, которую они натворили. Ведь Путин и его команда для России сотворили катастрофу. В России сегодня нет закона, права, нет сегодня ничего, что имеет отношение к государству. Заключенные получают право убивать – за это им дается амнистия. А то еще и награда. Все перевернуто вверх ногами. Ближайший круг Путина – те же Ковальчуки, Ротенберги – согласится на преемника только такого, который будет гарантировать им то, что у них есть, плюс безопасность.

Ну такого человека найти трудно... Он есть среди них. Скажем, Патрушев-младший. Ну как-то они могут договориться. Иначе должен быть переворот. Если будет переворот человека типа Пригожина... Ведь у Пригожина есть свое преимущество: ему государство платит за то, чтобы у него была частная армия. И этой армией он может захватить власть. Если Путин умрет весной и начнется процесс "кто приходит?".

Лукашенко после сохранения его у власти и передачи ему огромных денег, чтобы он продолжал существовать, – никто и звать его никак. Пойдут ли войска опять из Беларуси в Украину – это не он будет решать

– Вы считаете, что такое возможно?

– Ну, слушайте, столько слухов, что я не знаю. Россия – страна с абсолютно непредсказуемым прошлым, настоящим и будущим. Мы не знаем, как умер Сталин. До сих пор ходят всякие версии.

– Ну…

– Как умрет Путин? Отречется от престола, как Николай II? И придет временное правительство во главе с Патрушевым? А после этого его свергнут большевики во главе с Пригожиным? Почему нет?

– История с приходом к власти Пригожина такая себе для нас.

– Ну хорошо, не Пригожин... Для Украины хороший вариант из сегодня живых людей…

– Немцов?

– Это и друг, и настоящий человек, и лидер.

– Да.

– Есть Михаил Касьянов, к примеру. Если выйдет на свободу Навальный, он может победить на выборах. Но как они дойдут до этих выборов? Если мы говорим о возможности демократизации России – это было бы окончательной победой. Настоящая победа Украины, когда не надо будет сидеть и ждать, когда зазвучит сирена, даже если будет подписан мирный договор, – это только когда Россия станет нормальной демократической страной. Именно на это надо работать...

Что еще очень важно для Украины? Мне кажется, что сейчас я это просто чувствую. Очень важно сохранять поддержку общественного мнения в Европе. Это очень важно. Скажем, общественное мнение в Польше Украина сохранит. Общественное мнение в Балтии Украина сохранит. В новой Европе Украина поддержку общественного мнения сохранит. В старой Европе Испания – самая-самая проукраинская… Надо жить так, чтобы понимать страдания других. Что я имею в виду? Украина страдает, ее женщин насилуют. И это даже, как говорит нам ООН, – часть стратегии варварской российской войны в Украине. Значит, к примеру, украинские женщины в Польше организуются и устраивают в один день большой пикет и идут к посольству Ирана, выражают солидарность с иранскими женщинами. Это попадет на первые страницы многих европейских изданий. Это будет демонстрация солидарности. Об этом надо очень много думать. Украина должна сохранить поддержку общественного мнения в старой Европе. Это очень важно. Ну, об Америке я вообще не говорю.

– Осталось пару важных тем, которые я хочу с вами обсудить. Вы достаточно хорошо знаете Александра Лукашенко… Вы хмыкнули очень многозначительно. Его соратника, многолетнего руководителя МИД, бывшего руководителя администрации Владимира Макея убили. Я говорю "убили", потому что, в принципе, об этом все говорит. И столько вопросов к этой смерти. Скажите, пожалуйста, что это была за смерть? Почему его убили? Кто это мог сделать? И что после этого будет дальше, если это действительно убийство? Буквально вчера-позавчера новости о Марии Колесниковой из тюрьмы доходили о совершенно странном состоянии ее здоровья. Молодая женщина в расцвете сил, и тут какие-то непонятные истории про то, что ее забрали в больницу, какие-то срочные операции, и она в тяжелом состоянии без сознания. Одна ли это цепочка?

– По Макею я ничего путного не читал. Что касается Колесниковой и состояния людей, которые были помещены в места заключения в Белоруссии, есть сегодня, по-моему, статья в "Независимой газете. Европа". Это как читаешь книгу, знаете, "ГУЛАГ" Солженицына или "Концентрационный лагерь" Примо Леви. Что касается самого Лукашенко... Вы говорите, я его хорошо знаю. Знать хорошо Лукашенко – это сложная история. Я думаю, что Лукашенко не руководит тем, что происходит в Белоруссии сейчас – уже давно Россия руководит, ФСБ там руководит. Я думаю, что Лукашенко просто пешка в их игре. Могут ли они атаковать с Беларуси Украину? Могут. Все, что они хотят, с вооружением Беларуси они делают. Все, что им надо, они ремонтируют. Все, что им надо, они увозят, привозят как хотят. Пространство воздушное – как хотят. Если Макея действительно убили, думаю, корни оттуда. Вся жестокость, которая в тюрьмах против белорусов... Почему-то я думаю, что сами белорусы на такие жестокости были бы не способны. Я так думаю, но с другой стороны, я смотрю, что происходит с Саакашвили. Я никогда в жизни не думал, что грузины могут такое сделать. Но что касается Лукашенко, мне кажется, он сейчас никто и звать его никак.

Лукашенко – это человек, который меняется постоянно, приспосабливается к ситуации, мимикрирует. Но сейчас, после всех протестов и после сохранения его у власти и после передачи ему таких денег, чтобы он продолжал существовать, – он никто. Пойдут ли войска из Беларуси опять в Украину – это не он будет решать.

– Савик, хорошего понемножку. Сегодня будем завершать. Я обещала, что в конце я задам вам вопрос о том, что вы советуете нашим зрителям почитать или посмотреть из актуального. Все обсуждают сериал "Венсдей". Видели ли вы его?

– Я еще не посмотрел.

– Это продолжение "Семейки Адамс".

– Я сейчас читаю книжки. У меня тут целая история Европы. От Средних веков, Римской империи, Древней Греции – и до Ренессанса. Из полезного могу порекомендовать фильм "Токийский процесс". Вы получите много информации, о которой даже и не думали.

– Спасибо. Если у меня родится...

– "Если у меня родится сын, я его назову Савик" (смеется).

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– (Смеется).

– Я вам сейчас расскажу историю, которая имеет отношение к кино. Я никак не мог добиться от своей матери, почему я Савик... Когда я родился, меня назвали Шевелис. Каким образом я превратился в Савикаса, а потом в Савика, я не знаю. Значит, смотрю я недавно сериал "Фронтир". Это север провинции Квебек. Там происходит сцена: главный герой появляется в какой-то юрте эскимоса, они выходят, эскимос дает ему длинную палку с наконечником, и главный герой смотрит на наконечник, показывает и говорит: "А у тебя нет чего-то более острого?" Тот, не понимая сначала, потом говорит: "Савик?!" – "Да! Нож, савик".

– (Смеется).

– Этот язык эскимосов – предшественник гренландского. На этом языке "савик" означает "нож". Сейчас наконец я знаю, что мое имя значит. Сериал "Фронтир", 2-й сезон, 1-я серия, 24-я минута. Если вы мне не верите.

– Какая память потрясающая...

– А, память...

– И в 70 лет у вашего сына будет такая же фантастическая память, если он будет Савиком.

– Да.

– Керя Цагатанец решил и мне тоже сделать приятное – и написал: "Если у меня будет дочь, я ее назову Алеся". Спасибо большое.

– Алеся – это красивое имя, с понятным значением. Это вам не Савик.

– Ну я знаю, почему меня назвали Алеся. Потому что когда я родилась, была популярная песня "Сябров" "Алеся, Алеся... Так птицы кричат в поднебесье". Очень красивая, действительно, песня.

– Да.

– В общем, брат моей мамы сказал: "Такая песня... Дочка у тебя должна быть только Алеся". И так получилось, что семья его послушала. Друзья, что я хочу сказать? Очень хороший эфир, очень интересный. Но с Савиком всегда интересно. Мы читали комментарий пользователя Лестница Стремянка, когда он сделал комплимент Савику, сейчас он спросил у Савика: "Что сегодня должны делать россияне для того, чтобы Украина победила как можно скорее"? Савик на этот вопрос обязательно ответит в следующую пятницу. У Савика будет время для того, чтобы подумать, как правильно ответить.

– (Смеется). Хорошо, в следующий раз.

– И на этот вопрос, и следующий совет по фильму и книге вы нам что-то интересное приготовите.

– Обязательно.

– Ну и самое главное: мы будем обсуждать важные события, которые произойдут. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы и ждите нас с Савиком в следующую пятницу. Все будет хорошо, Украина победит. Да, Савик?

– Обязательно. Другого не дано.

– Другого не дано. Слава Украине.

– Героям слава. Спасибо вам всем. Я всех обнимаю крепко, сердечно. С болью, должен сказать, и состраданием.

– Спасибо.

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