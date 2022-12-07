Шустер: Может, в черную магию и шаманизм Путин верит больше, чем во что-либо другое

"Путин каким богам поклоняется? У него есть его боги или его духи, которых он вызывает?" – поинтересовалась журналистка.

"Есть такие разговоры, и достаточно серьезные люди об этом говорят. Но я думаю, что Путин – вот он точно не христианин. Вот это я могу сказать с уверенностью. Я думаю, что он человек настолько циничный, что в черную магию и шаманизм он верит больше, чем во что-либо другое. Я думаю, что это какая-то уже такая, духовная, вырожденность, что ли", – отметил Шустер.

По его мнению, популярность шаманизма в политической элите России не поддается рациональному объяснению.

"Это не имеет никакого смысла. Это нереально, это невозможно. Я не в состоянии больше обсуждать, что он думает, как он думает, что он планирует, зачем он это все начал, зачем он это продолжает, зачем он совершает эти зверства, зачем он посылает людей на войну, почему для него человеческая жизнь вообще ничего не значит. Знаете, это уже сложно. Анализировать это бессмысленно. С этим надо что-то делать, а анализировать – это мы уже все понимаем, нет секретов больше", – заявил Шустер.

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