Шустер: Может, в черную магию и шаманизм Путин верит больше, чем во что-либо другое

"Путин каким богам поклоняется? У него есть его боги или его духи, которых он вызывает?" – поинтересовалась журналистка.
"Есть такие разговоры, и достаточно серьезные люди об этом говорят. Но я думаю, что Путин – вот он точно не христианин. Вот это я могу сказать с уверенностью. Я думаю, что он человек настолько циничный, что в черную магию и шаманизм он верит больше, чем во что-либо другое. Я думаю, что это какая-то уже такая, духовная, вырожденность, что ли", – отметил Шустер.
По его мнению, популярность шаманизма в политической элите России не поддается рациональному объяснению.
"Это не имеет никакого смысла. Это нереально, это невозможно. Я не в состоянии больше обсуждать, что он думает, как он думает, что он планирует, зачем он это все начал, зачем он это продолжает, зачем он совершает эти зверства, зачем он посылает людей на войну, почему для него человеческая жизнь вообще ничего не значит. Знаете, это уже сложно. Анализировать это бессмысленно. С этим надо что-то делать, а анализировать – это мы уже все понимаем, нет секретов больше", – заявил Шустер.
Живущий в Украине российский журналист Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.
О том, что Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, в интервью Бацман рассказывал живущий во Франции бывший российский банкир и бывший друг Путина Сергей Пугачев. Он сообщил, что президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".