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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Дух Украины – это дух свободы. Давайте сделаем все, чтобы наш дух победил!

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Зеленский: Когда свобода побеждает и тирания рушится, люди по всему земному шару улыбаются одинаково
Зеленский: Когда свобода побеждает и тирания рушится, люди по всему земному шару улыбаются одинаково
Фото: EPA

Дух Украины – это дух свободы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря по видеосвязи на специальном мероприятии журнала Time, видео опубликовала пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что для него честь "представлять борьбу украинцев и дух Украины".

"Это дух свободы, откликающийся в душах стольких людей по всему миру. Истории героев, воюющих за независимость, – это и ваши истории. Обычные мужчины и женщины, которые стали храбрыми сердцами, присоединившись к силам обороны, чтобы защитить свободу. Этот дух знали разные поколения разных народов. Врачи, спасающие раненых под бомбами, во время блэкаутов или в оккупации, несмотря ни на что. Это человечность, которую мы все так ценим. Фермеры, которые обрабатывают землю даже там, где не стихает грохот артиллерии. Это естественное стремление жить и заботиться о своих семьях, о своих общинах. Журналисты, распространяющие правду. Это история противодействия тиранам, которая началась еще тогда, когда слова такого не было – "журналистика", – сказал Зеленский.

По его словам, это то, что вдохновляет людей на всех континентах – борцы за свободу, которые "могут не иметь ничего, кроме смелости, чтобы побеждать тех, кто имеет бронированные машины и опыт репрессий".

"Когда свобода побеждает и тирания рушится, люди по всему земному шару улыбаются одинаково", – сказал он.

Президент также отметил, что юристы, еще не видящие военной победы на горизонте, уже работают, чтобы военные преступники были наказаны. Он сравнил это с Нюрнбергским процессом над нацистами и со "многими другими справедливыми приговорами, которые слышали те, кто уверовал в свою безнаказанность".

"Это и есть дух! Вы уже видели дух Украины на обложках журнала Time – не на всех, но на многих. Хоть это были не украинцы, но это были смелость, свободолюбие, солидарность, креативность и целеустремленность, давно знакомые человечеству и объединившие в этом году мир цветами нашего национального флага и достижениями наших людей. Это дух свободного мира. И давайте сделаем все, чтобы наш дух победил!" – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

7 декабря журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины". В качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского на обложке журнала были изображены парамедик Юлия Паевская (Тайра), украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Time, война России против Украины
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