По версии TIME героями года стали иранские женщины

Их отметили за протесты, которые начались после смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). На протестах женщины выступают против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года.

По данным правозащитников HRANA на 6 декабря, на нынешних протестах погибли уже 473 человек, 64 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек. Официальные власти говорят о смерти около 200 человек.

"Движение, которое они возглавляют, является образованным, либеральным, светским, воспитывается на высших ожиданиях и отчаянно стремится к нормальности", – отметили в TIME.

Как отметили в редакции, иранские женщины "совершенно не похожи на тех, кто был перед ними". В TIME отметили, они чувствуют себя больше "транснациональным поколением Z, чем иранцами".