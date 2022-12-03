Власти Ирана признали смерть в ходе акций протеста более 200 человек

Власти Ирана называют акции протеста беспорядками и относят погибших к таким категориям: "мученики безопасности", "народные мученики в террористических актах", "жертвы проекта убийства и небезопасности", "участники беспорядков и вооруженные элементы контрреволюционных и сепаратистских группировок".
"В результате таких инцидентов правительственным, общественным и частным центрам был нанесен ущерб на тысячи млрд туманов (один доллар США примерно равен 42 иранским туманам. – "ГОРДОН"). Следственный комитет МВД обязан точно оценить повреждения, а также определить способ компенсации за материальный и моральный ущерб", – говорится в сообщении.
Совбез Ирана заявляет, что "мирные протесты из-за пропаганды террористических СМИ (BBC и Iran International) направлены на незаконные и уличные бунты" и они якобы "с приходом сети профессиональных и организованных бунтовщиков во главе с британо-саудовскими СМИ протесты за короткое время переросли в массовые беспорядки и террористические акты".
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 3 декабря, на нынешних протестах погибли уже 469 человек, 64 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек.