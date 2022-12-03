Власти Ирана признали смерть в ходе акций протеста более 200 человек

По данным правозащитников, в ходе протестов в Иране погибли почти 470 человек Фото: EPA

Власти Ирана называют акции протеста беспорядками и относят погибших к таким категориям: "мученики безопасности", "народные мученики в террористических актах", "жертвы проекта убийства и небезопасности", "участники беспорядков и вооруженные элементы контрреволюционных и сепаратистских группировок".

"В результате таких инцидентов правительственным, общественным и частным центрам был нанесен ущерб на тысячи млрд туманов (один доллар США примерно равен 42 иранским туманам. – "ГОРДОН"). Следственный комитет МВД обязан точно оценить повреждения, а также определить способ компенсации за материальный и моральный ущерб", – говорится в сообщении.

Совбез Ирана заявляет, что "мирные протесты из-за пропаганды террористических СМИ (BBC и Iran International) направлены на незаконные и уличные бунты" и они якобы "с приходом сети профессиональных и организованных бунтовщиков во главе с британо-саудовскими СМИ протесты за короткое время переросли в массовые беспорядки и террористические акты".