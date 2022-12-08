Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским

Тайра: Мне хотелось бы, чтобы на этой обложке были все – и живые, и мертвые Фото: Юлія Паєвська / Facebook

"Для меня этот сюрприз был сегодня. Но мне хотелось бы, чтобы на этой обложке были все – и живые, и мертвые. Все, кто кровью, потом делами приближает нашу победу, – настоящие украинцы, – заявила Тайра. – Поэтому место, которое занимает мое фото, – это ваше место".

Кроме Тайры, в качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского запечатлены украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

Парамедик выразила уверенность что все, чьи изображения опубликованы на этой обложке, будут с ней солидарны.