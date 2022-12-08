Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским

"Для меня этот сюрприз был сегодня. Но мне хотелось бы, чтобы на этой обложке были все – и живые, и мертвые. Все, кто кровью, потом делами приближает нашу победу, – настоящие украинцы, – заявила Тайра. – Поэтому место, которое занимает мое фото, – это ваше место".
Кроме Тайры, в качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского запечатлены украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.
Парамедик выразила уверенность что все, чьи изображения опубликованы на этой обложке, будут с ней солидарны.
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих парамедик получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.
Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта Тайра была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе.
17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевская уже дома.