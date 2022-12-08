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08 декабря, 2022
 
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Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским

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Тайра: Мне хотелось бы, чтобы на этой обложке были все и живые, и мертвые
Тайра: Мне хотелось бы, чтобы на этой обложке были все – и живые, и мертвые
Фото: Юлія Паєвська / Facebook

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) призналась, что появление ее изображения на обложке нового номера британского журнала Time, который назвал президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины" персоной года, стало для нее самой сюрпризом. Об этом она написала 7 декабря в Facebook.

"Для меня этот сюрприз был сегодня. Но мне хотелось бы, чтобы на этой обложке были все – и живые, и мертвые. Все, кто кровью, потом делами приближает нашу победу, – настоящие украинцы, – заявила Тайра. – Поэтому место, которое занимает мое фото, – это ваше место".

Кроме Тайры, в качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского запечатлены украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

Парамедик выразила уверенность что все, чьи изображения опубликованы на этой обложке, будут с ней солидарны.

https://www.facebook.com/julia.paevska/posts/pfbid06uSGjeroBjwGLd21zTuSxG1U7653GrA16EZg1ZbBAdb3p7eJ5eQFdE6Uv2qEEK1ul

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих парамедик получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта Тайра была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевская уже дома

Теги: Владимир Зеленский, Time, война России против Украины, Юлия Паевская
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