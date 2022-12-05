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Парамедик Тайра получила премию Винсена и посвятила ее убитому писателю Вакуленко

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Паевская: Я посвящаю ее [премию] Владимиру Вакуленко и всем деятелям культуры, убитым московскими оккупантами
Паевская: Я посвящаю ее [премию] Владимиру Вакуленко и всем деятелям культуры, убитым московскими оккупантами
Фото: Юлія Паєвська / Facebook

Парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра получила премию Станислава Винсена за гуманистическое служение и вклад в развитие регионов в рамках ежегодного международного форума Via Carpatia во Львове. Об этом сообщил Украинский институт книги.

На вручении лауреат рассказала, что в одном из пособий по восточной медицине прочла, что "на свете нет ничего, что не могло бы стать лекарством", и тогда же поняла, что на свете нет ничего, что не может стать оружием.

"Для меня сейчас в первую очередь оружие – это культура. Мы можем посмотреть, что делают оккупанты, когда заходят в деревню или город: они истребляют все памятники культуры, музеи, книги, а что хуже всего – убивают наших представителей культуры... Недавно в Изюме нашли тело Владимира Вакуленко, убитого оккупантами, это детский писатель... Я не думаю, что я достойна этой великой премии, но я это принимаю как великую честь и посвящаю ее Владимиру Вакуленко и всем деятелям культуры, убитым московскими оккупантами", – сказала Паевская.

https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid02eu2Gm26vKfTvrrQNm1XCv6d6CMfZVZj5WzSPLJvqAJr1zjMNrzjbwwBgCMod2SCol

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих парамедик получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта Тайра была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевская уже дома.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, премия, война России против Украины, военнослужащий, Юлия Паевская, Владимир Вакуленко
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