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Politico назвало Путина неудачником года

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Politico: Его [путинское] вторжение низвело его страну до третьего сорта
Politico: Его [путинское] вторжение низвело его страну до третьего сорта
Фото: EPA

Американское издание Politico присвоило российскому президенту Владимиру Путину звание неудачника года из-за его провалившейся попытки захватить Украину.

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Несмотря на то, что российский президент придерживается своего определения конфликта как "специальной военной операции", направленной на очищение Украины от "нацистов", войска, которые недолго угрожали Киеву, едва удерживаются на востоке страны", – пишут журналисты.

Авторы рейтинга отмечают, что решение Путина призвать сотни тысяч новых солдат заставило многих мужчин призывного возраста покинуть Россию. Тем временем украинская армия продолжает оказывать давление на армию РФ.

"Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, которым она обладала в советский период. Вместо этого его [путинское] вторжение низвело его страну до третьего сорта, показало ее неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Под санкциями Запада, когда ее экспорт нефти падает, а ее союзники все больше отшатываются от зловония слабости, Россия прибегает к бутафорским референдумам и бряцанию ядерными оружием, чтобы попытаться оказать давление на Запад и создать Путину видимость победы", – говорится в сообщении.

Журналисты считают, что упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется. Для Европы это будет по-прежнему означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, нехватку удобрений и газа, которые окажут давление на экономику и политическую систему, подчеркивает Politico.

"Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", – подытожили в издании.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, армия, война, вторжение, журналисты, война России против Украины
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