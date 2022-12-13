На Донбассе оккупанты активизировали мобилизацию, забирают в том числе с "бронью" – Генштаб ВСУ

"С целью пополнения потерь и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призыву подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно сообщениям украинской военной разведки, в 2022 году оккупанты провели несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей.
В России мобилизация на войну против украинской армии началась в сентябре.
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 95 260 человек личного состава. В последнее время наибольшие потери оккупанты несут именно на Донбассе.