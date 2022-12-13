На Донбассе оккупанты активизировали мобилизацию, забирают в том числе с "бронью" – Генштаб ВСУ

"С целью пополнения потерь и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призыву подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)