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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты активизировали мобилизацию, забирают в том числе с "бронью" – Генштаб ВСУ

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Мобилизации оккупантами подлежат мужчины, отметили в ВСУ
Мобилизации оккупантами подлежат мужчины, отметили в ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты активизировали насильственную мобилизацию на территории Донецкой области. Об этом проинформировал 13 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"С целью пополнения потерь и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призыву подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно сообщениям украинской военной разведки, в 2022 году оккупанты провели несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей.

В России мобилизация на войну против украинской армии началась в сентябре.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 95 260 человек личного состава. В последнее время наибольшие потери оккупанты несут именно на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, Горловка, война России против Украины, российские оккупанты
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