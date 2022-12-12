"Мобилизация только оттягивает поражение во времени". В Офисе президента Украины заявили, что Россия уже проиграла войну

В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации Фото: depositphotos.com

"Россия уже проиграла эту войну – мобилизация лишь оттягивает ее поражение во времени. После того как Украина освободит территории, а поражение России будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы российская агрессия не повторилась", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, необходимо проведение спецтрибунала, вынесение приговоров "авторам войны" и принятие Украины в НАТО.

Росія вже програла цю війну – мобілізація лише відтягує її поразку в часі. Після того, як Україна звільнить території, а поразка Рф буде оформлена офіційно, треба зробити все, аби ru-агресія не повторилася. Це просто: спецтрибунал, вироки авторам війни та прийняття * в НАТО. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)