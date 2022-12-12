"Мобилизация только оттягивает поражение во времени". В Офисе президента Украины заявили, что Россия уже проиграла войну

"Россия уже проиграла эту войну – мобилизация лишь оттягивает ее поражение во времени. После того как Украина освободит территории, а поражение России будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы российская агрессия не повторилась", – подчеркнул Подоляк.
По его словам, необходимо проведение спецтрибунала, вынесение приговоров "авторам войны" и принятие Украины в НАТО.
Росія вже програла цю війну – мобілізація лише відтягує її поразку в часі. Після того, як Україна звільнить території, а поразка Рф буде оформлена офіційно, треба зробити все, аби ru-агресія не повторилася. Це просто: спецтрибунал, вироки авторам війни та прийняття * в НАТО.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации.
Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.