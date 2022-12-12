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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мобилизация только оттягивает поражение во времени". В Офисе президента Украины заявили, что Россия уже проиграла войну

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В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации
В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации
Фото: depositphotos.com

Проведение мобилизации не поможет России избежать поражения в войне против Украины. Об этом 12 декабря в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия уже проиграла эту войну – мобилизация лишь оттягивает ее поражение во времени. После того как Украина освободит территории, а поражение России будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы российская агрессия не повторилась", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, необходимо проведение спецтрибунала, вынесение приговоров "авторам войны" и принятие Украины в НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации.

Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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