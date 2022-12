Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото

Музыкант сыграл композиции из цикла "Наивная музыка" украинского композитора Валентина Сильвестрова возле разрушенных российскими оккупантами половецких баб.

"С началом войны я стал больше интересоваться именно украинской культурой, так открыл для себя Сильвестрова. В его музыке – вся Украина, ее природа и люди", – сказал Мажинтас.

Отмечается, что пианист перед выступлением провел ночь вместе с командой в старинном погребе, который во время военных действий и оккупации служил укрытием для жителей города.

Во время выступления Мажинтас был в бронежилете. Артист играл в тумане при температуре воздуха +5 °С. Отмечается, что выступление состоялось при поддержке канадского фонда Looking at the Stars.