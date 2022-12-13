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13 декабря, 2022
 
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Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото

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Мажинтас играл в тумане при температуре воздуха +5 &deg;С
Мажинтас играл в тумане при температуре воздуха +5 °С
Фото: Всеукраїнський демократичний форум / Facebook

В освобожденном от российских оккупантов городе Изюм Харьковской области выступил литовский пианист Дариус Мажинтас. Об этом сообщается на странице ОО "Всеукраинский демократический форум" в Facebook.

Музыкант сыграл композиции из цикла "Наивная музыка" украинского композитора Валентина Сильвестрова возле разрушенных российскими оккупантами половецких баб.

"С началом войны я стал больше интересоваться именно украинской культурой, так открыл для себя Сильвестрова. В его музыке – вся Украина, ее природа и люди", – сказал Мажинтас.

Отмечается, что пианист перед выступлением провел ночь вместе с командой в старинном погребе, который во время военных действий и оккупации служил укрытием для жителей города.

Во время выступления Мажинтас был в бронежилете. Артист играл в тумане при температуре воздуха +5 °С. Отмечается, что выступление состоялось при поддержке канадского фонда Looking at the Stars.

https://www.facebook.com/demforum.org/posts/pfbid0BQZTdeGXxAeeDxei8c84m5dbSr9KteydJqm7htbTsd2WPmUprHtY4P9uZWi9Xechl

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

Теги: музыка, культура, оккупация, Изюм, бронежилеты, туман, война России против Украины, композитор, температура, музыкант, природа
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