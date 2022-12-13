Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото

Музыкант сыграл композиции из цикла "Наивная музыка" украинского композитора Валентина Сильвестрова возле разрушенных российскими оккупантами половецких баб.
"С началом войны я стал больше интересоваться именно украинской культурой, так открыл для себя Сильвестрова. В его музыке – вся Украина, ее природа и люди", – сказал Мажинтас.
Отмечается, что пианист перед выступлением провел ночь вместе с командой в старинном погребе, который во время военных действий и оккупации служил укрытием для жителей города.
Во время выступления Мажинтас был в бронежилете. Артист играл в тумане при температуре воздуха +5 °С. Отмечается, что выступление состоялось при поддержке канадского фонда Looking at the Stars.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.