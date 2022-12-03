В Изюме вместо советских названий появятся улицы Ратушного, Бандеры и Мазепы

Комиссия утвердила следующие переименования:
Теперь решение окончательно должен принять глава военной администрации.
В комментариях Мацокин также добавил, что впереди еще много переименований, и заверил, что одна из переименованных в будущем улиц будет носить имя детского писателя Владимира Вакуленко, убитого во время оккупации Изюма.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.