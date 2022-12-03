В Изюме вместо советских названий появятся улицы Ратушного, Бандеры и Мазепы

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта и освобожден в сентябре Фото: city-izyum.pp.ua

Комиссия утвердила следующие переименования:

улица Московская – на улицу Ивана Мазепы;

улица Пушкинская – на улицу Степана Бандеры;

площадь Революции – на площадь Героев Крут;

улица Ломоносова – на улицу Романа Ратушного;

улица Пролетарская – на улицу Лондонская;

улица Горького – на улицу Виталия Смолярова;

улица Тургенева – на улицу Джохара Дудаева;

улица Суворова – на улицу Симона Петлюры;

улица Волоха – на улицу Гетмана Полуботка;

улица Камчатская – на улицу Аляски.

Теперь решение окончательно должен принять глава военной администрации.

В комментариях Мацокин также добавил, что впереди еще много переименований, и заверил, что одна из переименованных в будущем улиц будет носить имя детского писателя Владимира Вакуленко, убитого во время оккупации Изюма.