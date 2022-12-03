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В Изюме вместо советских названий появятся улицы Ратушного, Бандеры и Мазепы

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Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта и освобожден в сентябре
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта и освобожден в сентябре
Фото: city-izyum.pp.ua

Топонимическая комиссия 2 декабря поддержала переименование 22 улиц и площадей в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

Комиссия утвердила следующие переименования:

  • улица Московская – на улицу Ивана Мазепы;
  • улица Пушкинская – на улицу Степана Бандеры;
  • площадь Революции – на площадь Героев Крут;
  • улица Ломоносова – на улицу Романа Ратушного;
  • улица Пролетарская – на улицу Лондонская;
  • улица Горького – на улицу Виталия Смолярова;
  • улица Тургенева – на улицу Джохара Дудаева;
  • улица Суворова – на улицу Симона Петлюры;
  • улица Волоха – на улицу Гетмана Полуботка;
  • улица Камчатская – на улицу Аляски.

Теперь решение окончательно должен принять глава военной администрации.

В комментариях Мацокин также добавил, что впереди еще много переименований, и заверил, что одна из переименованных в будущем улиц будет носить имя детского писателя Владимира Вакуленко, убитого во время оккупации Изюма.

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid0JLSvGAjkbdfRvCi6u9Pt4yfvCe3qx5eqYDqkL89NsdiCZy8jVEF7TahXykDGWibdl

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Изюм, война России против Украины, переименование, россияне
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