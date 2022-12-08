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В Изюме улицы с российскими и советскими названиями переименовали в честь Бандеры, Стуса и Ратушного

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Изюм был оккупирован Россией с марта по середину сентября
Изюм был оккупирован Россией с марта по середину сентября
Фото: Ізюм Нескорений / Facebook

В деоккупированном Изюме Харьковской области переименовано больше двадцати улиц. Об этом 7 декабря в Facebook написал заместитель городского головы Владимир Мацокин.

Новые имена получили улицы, старые названия которых были связаны с Россией и СССР. Распоряжение о переименовании подписал начальник городской военной администрации Валерий Марченко.

Всего переименована 21 улица:

  • пл. Революции в пл. Героев Крут;
  • ул. Московская в ул. Ивана Мазепы;
  • ул. Пушкинская в ул. Степана Бандеры;
  • ул. Горького в ул. Виталия Смолярова;
  • ул. Есенина в ул. Вильнюсскую;
  • ул. Зои Космодемьянской в ул. Марии Примаченко;
  • ул. Тургенева в ул. Джохара Дудаева;
  • ул. Некрасова в ул. Василия Стуса;
  • ул. Ломоносова в ул. Романа Ратушного;
  • ул. Энтузиастов в ул. Князя Острожского;
  • ул. Пролетарская в ул. Лондонскую;
  • ул. Васнецова в ул. Николая Кулиша;
  • ул. Герцена в ул. Ивана Котляревского;
  • ул. Лени Голикова в ул. Сергея Королева;
  • ул. Архангельская в ул. Бориса Патона;
  • ул. Гомельская в ул. Вышитую;
  • ул. Камчатская в ул. Аляски;
  • ул. Ростовский Путь в ул. Изюмский Путь;
  • ул. Суворова в ул. Симона Петлюры;
  • ул. Тюленина Сергея в ул. Сергея Совы;
  • ул. Чайкиной Лизы в ул. Княгини Ольги.

Региональное издание KHARKIV TODAY пишет, что это первый случай в Харьковской области, когда улица названа в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

В комментариях к сообщению Мацокин рассказал, что это – только пятая часть запланированной в городе смены топонимов, всего их будет больше ста. Планируется назвать улицы в честь убитого российскими оккупантами детского писателя Вдадимира Вакуленко, а также погибшего командира батальона "Карпатская Сечь" Олега Куцина.

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid02WMsAs4hATGABrtW46CxCMtDokoVHWKQ8qRBjAN6bxwR2Jqa5jsEcDNmQUJX1HCm2l

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

Теги: Степан Бандера, Изюм, Харьковская область, Борис Патон, Симон Петлюра, Иван Мазепа, переименование
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