В Изюме улицы с российскими и советскими названиями переименовали в честь Бандеры, Стуса и Ратушного

Изюм был оккупирован Россией с марта по середину сентября Фото: Ізюм Нескорений / Facebook

Новые имена получили улицы, старые названия которых были связаны с Россией и СССР. Распоряжение о переименовании подписал начальник городской военной администрации Валерий Марченко.

Всего переименована 21 улица:

пл. Революции в пл. Героев Крут;

ул. Московская в ул. Ивана Мазепы;

ул. Пушкинская в ул. Степана Бандеры;

ул. Горького в ул. Виталия Смолярова;

ул. Есенина в ул. Вильнюсскую;

ул. Зои Космодемьянской в ул. Марии Примаченко;

ул. Тургенева в ул. Джохара Дудаева;

ул. Некрасова в ул. Василия Стуса;

ул. Ломоносова в ул. Романа Ратушного;

ул. Энтузиастов в ул. Князя Острожского;

ул. Пролетарская в ул. Лондонскую;

ул. Васнецова в ул. Николая Кулиша;

ул. Герцена в ул. Ивана Котляревского;

ул. Лени Голикова в ул. Сергея Королева;

ул. Архангельская в ул. Бориса Патона;

ул. Гомельская в ул. Вышитую;

ул. Камчатская в ул. Аляски;

ул. Ростовский Путь в ул. Изюмский Путь;

ул. Суворова в ул. Симона Петлюры;

ул. Тюленина Сергея в ул. Сергея Совы;

ул. Чайкиной Лизы в ул. Княгини Ольги.

Региональное издание KHARKIV TODAY пишет, что это первый случай в Харьковской области, когда улица названа в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

В комментариях к сообщению Мацокин рассказал, что это – только пятая часть запланированной в городе смены топонимов, всего их будет больше ста. Планируется назвать улицы в честь убитого российскими оккупантами детского писателя Вдадимира Вакуленко, а также погибшего командира батальона "Карпатская Сечь" Олега Куцина.