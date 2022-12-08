В Изюме улицы с российскими и советскими названиями переименовали в честь Бандеры, Стуса и Ратушного

Новые имена получили улицы, старые названия которых были связаны с Россией и СССР. Распоряжение о переименовании подписал начальник городской военной администрации Валерий Марченко.
Всего переименована 21 улица:
Региональное издание KHARKIV TODAY пишет, что это первый случай в Харьковской области, когда улица названа в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.
В комментариях к сообщению Мацокин рассказал, что это – только пятая часть запланированной в городе смены топонимов, всего их будет больше ста. Планируется назвать улицы в честь убитого российскими оккупантами детского писателя Вдадимира Вакуленко, а также погибшего командира батальона "Карпатская Сечь" Олега Куцина.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.