Оккупанты минируют дачные участки и побережья рек в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Алешковской городской территориальной общины Херсонской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

Кроме того, оккупационные власти проводят работы по переподключению Запорожской атомной электростанции к энергетической системе Российской Федерации, отмечается в сообщении.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Отступая из Херсона, россияне, по информации ОВА, заминировали "почти все". Территории области в МВД назвали самыми загрязненными минами из всех деоккупированных.