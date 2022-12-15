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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты минируют дачные участки и побережья рек в Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают минировать территорию Херсонской области
Россияне продолжают минировать территорию Херсонской области
Фото: EPA

Российские оккупанты минируют дачные участки и побережья рек в Херсонской области, а оккупационные власти в Запорожской области работают над переподключением ЗАЭС к энергетической системе РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 декабря.

"По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Алешковской городской территориальной общины Херсонской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

Кроме того, оккупационные власти проводят работы по переподключению Запорожской атомной электростанции к энергетической системе Российской Федерации, отмечается в сообщении.

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Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Отступая из Херсона, россияне, по информации ОВА, заминировали "почти все". Территории области в МВД назвали самыми загрязненными минами из всех деоккупированных

Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, эвакуация, минирование, Запорожская АЭС, война России против Украины, мины, ЗАЭС
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