Украинские военные продвинулись на 1,5 км вперед на Донбассе – Генштаб ВСУ

По его словам, в ходе наступательных действий силы обороны продвинулись в районе населенного пункта Диброва, однако не уточнил, какой области – населенные пункты с таким названием есть и в Луганской, и в Донецкой областях.
"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегического задания по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями", – сказал Громов.
Он подчеркнул, что успехи украинской армии заставили Генштаб РФ менять свои планы ведения войны в Украине.
Громов также отметил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ возле Верхнекаменского Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О попытке наступления РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.