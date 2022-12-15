Украинские военные продвинулись на 1,5 км вперед на Донбассе – Генштаб ВСУ

Громов подчеркнул, что успехи украинской армии заставили Генштаб РФ менять свои планы ведения войны в Украине Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, в ходе наступательных действий силы обороны продвинулись в районе населенного пункта Диброва, однако не уточнил, какой области – населенные пункты с таким названием есть и в Луганской, и в Донецкой областях.

"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегического задания по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями", – сказал Громов.

Он подчеркнул, что успехи украинской армии заставили Генштаб РФ менять свои планы ведения войны в Украине.

Громов также отметил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ возле Верхнекаменского Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)