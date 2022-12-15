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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ударов по врагу в Запорожской области ранены более 200 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ уточнил данные об ударах 13 декабря
Генштаб ВСУ уточнил данные об ударах 13 декабря
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинские военные поразили 20 объектов российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 15 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава врага и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Генштаб также уточнил данные о предыдущих поражениях вражеских целей.

"13 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yr3tQkP24Fm83gxBwiwmy5WUd1fzE7ZfEy4HFY42qJgeNQHvE5oQ5yUYMr89yMjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Запорожская область, оборона, Бердянск, раненые, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, Токмак, потери
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