В результате ударов по врагу в Запорожской области ранены более 200 оккупантов – Генштаб ВСУ

"Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава врага и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Генштаб также уточнил данные о предыдущих поражениях вражеских целей.

"13 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения", – объяснили в ВСУ.

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