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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сумбурности нет". В Генштабе ВСУ рассказали, чем украинская мобилизация отличается от российской

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Громов пояснил, что мобилизация в Украине не массовая, а плановая
Громов пояснил, что мобилизация в Украине не массовая, а плановая
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Украине мобилизация идет в плановом режиме, Вооруженные силы постепенно доукомплектовываются. Об этом на брифинге 15 декабря, который транслировало в YouTube "Військове телебачення України", сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Представитель Генштаба напомнил, что мобилизация в Украине началась в начале полномасштабного вторжения и продолжается по сей день, проводятся соответствующие мероприятия. Он подчеркнул, что массовая мобилизация в Украине проводилась только в начале войны, но далеко не в таких масштабах, как впоследствии в России.

"В дальнейшем в течение всех месяцев отражения российской агрессии мероприятия мобилизации у нас проводятся, но проводятся планово. У нас не было такого, как [в РФ, когда] противник отмобилизовал 300 тыс. [мужчин]. Мы доукомплектовываем воинские части, формируем новые воинские части. Мы делаем все по плану. Сумбурности в действиях руководства страны, руководства ВСУ нет", – заявил Громов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что пока в Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации. "На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – заявлял он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 декабря заявила, что продолжение мобилизации зависит от хода войны, "поэтому здесь прогнозы некорректны". Она добавила, что у ВСУ есть потери, поэтому есть и "необходимость в восстановлении".

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