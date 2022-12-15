"Сумбурности нет". В Генштабе ВСУ рассказали, чем украинская мобилизация отличается от российской

Громов пояснил, что мобилизация в Украине не массовая, а плановая Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Представитель Генштаба напомнил, что мобилизация в Украине началась в начале полномасштабного вторжения и продолжается по сей день, проводятся соответствующие мероприятия. Он подчеркнул, что массовая мобилизация в Украине проводилась только в начале войны, но далеко не в таких масштабах, как впоследствии в России.

"В дальнейшем в течение всех месяцев отражения российской агрессии мероприятия мобилизации у нас проводятся, но проводятся планово. У нас не было такого, как [в РФ, когда] противник отмобилизовал 300 тыс. [мужчин]. Мы доукомплектовываем воинские части, формируем новые воинские части. Мы делаем все по плану. Сумбурности в действиях руководства страны, руководства ВСУ нет", – заявил Громов.