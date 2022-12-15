"Сумбурности нет". В Генштабе ВСУ рассказали, чем украинская мобилизация отличается от российской

Представитель Генштаба напомнил, что мобилизация в Украине началась в начале полномасштабного вторжения и продолжается по сей день, проводятся соответствующие мероприятия. Он подчеркнул, что массовая мобилизация в Украине проводилась только в начале войны, но далеко не в таких масштабах, как впоследствии в России.
"В дальнейшем в течение всех месяцев отражения российской агрессии мероприятия мобилизации у нас проводятся, но проводятся планово. У нас не было такого, как [в РФ, когда] противник отмобилизовал 300 тыс. [мужчин]. Мы доукомплектовываем воинские части, формируем новые воинские части. Мы делаем все по плану. Сумбурности в действиях руководства страны, руководства ВСУ нет", – заявил Громов.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что пока в Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации. "На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – заявлял он.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 декабря заявила, что продолжение мобилизации зависит от хода войны, "поэтому здесь прогнозы некорректны". Она добавила, что у ВСУ есть потери, поэтому есть и "необходимость в восстановлении".