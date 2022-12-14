ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили, что Маляр анонсировала новую волну мобилизации. Чиновница говорит: это неправда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр: Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации это неправда, которую слепо распространяют
Маляр: Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации – это неправда, которую слепо распространяют
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "1+1", обнародованном 14 декабря, прокомментировала ход мобилизации в Украине и заявила, что этот процесс сложно прогнозировать, так как он зависит от потребностей войны.

"Есть потери, есть необходимость в восстановлении. Даже те люди, которые живы, здоровы и не ранены, – они все равно нуждаются в замене. Поэтому это нормальный процесс – мобилизация сегодня. Не нужно из этого делать страшные апокалипсисы, прогнозы. Это может быть. И публично мы это всегда говорим. Все может быть", – сказала она, отвечая на вопрос, какой мобилизация будет после Нового года и "какой может быть новая волна мобилизации в Украине".  

Некоторые украинские СМИ пришли к выводу, что Маляр допустила проведение новой волны мобилизации в стране с начала следующего года. 

В Telegram чиновница пояснила, что продолжение мобилизации зависит от хода войны. 

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации – это неправда, которую слепо распространяют, даже не проверяя первоисточник, то есть что же на самом деле я сказала вчера в эфире "1+1". Как на самом деле? Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", – подчеркнула она. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что пока в Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации. "На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – заявлял он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мобилизация, военкомат, военное положение, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (589544)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (279097)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (240112)
4
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (82382)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (63281)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (42061)
7
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (39396)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (35323)
 
 
 
 