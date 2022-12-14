СМИ сообщили, что Маляр анонсировала новую волну мобилизации. Чиновница говорит: это неправда

"Есть потери, есть необходимость в восстановлении. Даже те люди, которые живы, здоровы и не ранены, – они все равно нуждаются в замене. Поэтому это нормальный процесс – мобилизация сегодня. Не нужно из этого делать страшные апокалипсисы, прогнозы. Это может быть. И публично мы это всегда говорим. Все может быть", – сказала она, отвечая на вопрос, какой мобилизация будет после Нового года и "какой может быть новая волна мобилизации в Украине".
Некоторые украинские СМИ пришли к выводу, что Маляр допустила проведение новой волны мобилизации в стране с начала следующего года.
В Telegram чиновница пояснила, что продолжение мобилизации зависит от хода войны.
"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации – это неправда, которую слепо распространяют, даже не проверяя первоисточник, то есть что же на самом деле я сказала вчера в эфире "1+1". Как на самом деле? Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", – подчеркнула она.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что пока в Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации. "На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – заявлял он.