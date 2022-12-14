СМИ сообщили, что Маляр анонсировала новую волну мобилизации. Чиновница говорит: это неправда

Маляр: Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации – это неправда, которую слепо распространяют Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Есть потери, есть необходимость в восстановлении. Даже те люди, которые живы, здоровы и не ранены, – они все равно нуждаются в замене. Поэтому это нормальный процесс – мобилизация сегодня. Не нужно из этого делать страшные апокалипсисы, прогнозы. Это может быть. И публично мы это всегда говорим. Все может быть", – сказала она, отвечая на вопрос, какой мобилизация будет после Нового года и "какой может быть новая волна мобилизации в Украине".

Некоторые украинские СМИ пришли к выводу, что Маляр допустила проведение новой волны мобилизации в стране с начала следующего года.

В Telegram чиновница пояснила, что продолжение мобилизации зависит от хода войны.

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации – это неправда, которую слепо распространяют, даже не проверяя первоисточник, то есть что же на самом деле я сказала вчера в эфире "1+1". Как на самом деле? Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", – подчеркнула она.